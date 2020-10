Verekedés, kukaborogatás volt éjszaka Kertvárosban

Egy pécsi téren garázdálkodott a két férfi, a helyszínen fogták el őket – olvasható a police.hu oldalon.

Egy nő tett bejelentést a rendőrségre, mert október 20-án, kedden 0 óra 30 perc körül Pécsett, az Apáczai Csere János körtér mellett két férfi összeszólalkozott vele, majd az egyik bántalmazta is. A rendőrök a helyszínen megállapították, hogy a két férfi a téren először kukákat borogatott, majd egyikőjük egy borosüveget is széttört. Amikor a nő számon kérte rajtuk a viselkedést, az egyik férfi meglökte – ettől a sértett a padra esett –, majd arcon is köpte.

A rendőrök a helyszínen elfogták a 23 éves kökényi férfit és 22 éves pécsi társát, majd előállításukat követően kihallgatták őket gyanúsítottként. A 23 éves feltételezett elkövetőt a rendőrök bűnügyi őrizetbe vették.

Ellenük garázdaság miatt nyomoz a Pécsi Rendőrkapitányság.