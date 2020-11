A bakancs nem pihenhet: nyílt túra nincs, de kirándulás lehet

Ismét többféle korlátozást vezettek be a járványhelyzet miatt, de az erdők továbbra is várják a kirándulókat.

Az állatkertek, a vadasparkok, az erdőgazdaságok által üzemeltetett turisztikai központok és a nemzeti park igazgatóságok bemutatóhelyei is bezártak múlt héten a hatályos kormányrendelet értelmében, de a természet ettől még az egyéni kirándulókat ugyanúgy várja. A gyaloglás, mint szabadidős sporttevékenység nyilvános helyen megengedett, nekivághatunk egyedül is a túrának, viszont ha nem szeretnénk egyedül járni az erdőt, akkor most inkább csak a velünk egy háztartásban élőkkel induljunk útnak. Amennyiben tehetjük, kerüljük el a frekventált kirándulóhelyeket, helyettük válasszunk kevésbé népszerű útvonalakat.

A maszk használata zöldterületeken nem kötelező.

A természetjáró egyesületek nyílt túrái is elmaradnak, hiszen tilos bármiféle rendezvényt szervezni. Tóth Klára, a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség elnöke is kiemelte, ahogy a tavaszi korlátozások idején, úgy most is elmaradnak a tervezett kirándulásaik. Nyáron azonban voltak túráik, amelyeken bár a megszokotthoz képest valamivel kevesebben vettek részt, így is sikeresnek mondhatók.

A szigorítások egyelőre december 11-ig vannak érvényben, de ahogy Tóth Klára fogalmazott, nehéz most előre tervezni. A szövetség rendszerint év végén is érdekes programokkal készül a természetbarátoknak, ezeknek a sorsa most kérdéses.

Az elnök megerősítette, most csak egyénileg indulhatunk el, viszont az elmúlt években mutattak sok szép helyet, ahol túrázhatunk.