A Cella Septichora is kitárta kapuit a hétvégén

Három különleges programmal vett részt a Kulturális Örökség Napjai országos rendezvénysorozaton a pécsi világörökségi helyszín. Szombaton és vasárnap tematikus török kori séta, zenével és színjátékkal kísért temetési menet és világörökségi flashmob várta az érdeklődőket.

A Kulturális Örökség Napjai alkalmából országszerte több száz olyan épület nyitotta meg kapuit az érdeklődők előtt, amely máskor nem, részlegesen, időlegesen vagy csak a társadalom egyes rétegei számára látogatható. A folyamatosan nyitva tartó helyszínek pedig ezen a két napon gyakran olyan helyekre is bevezetik a látogatót, melyek egyébként zárva vannak a nagyközönség előtt.

A Kulturális Örökség Napjai alkalmából a pécsi Cella Septichora Látogatóközpont különleges programot kínált. Az érdeklődők zenével és színjátékkal kísért temetési menet résztvevőiként követhették végig egy gazdag római pogány polgár ünnepélyes felravatalozását és temetését. A rendhagyó idegenvezetés során megelevenedtek a római temetési szertartás fontosabb részei, a lakóháztól a forumon át egészen a sírkamráig. A halottat imitáló bábu bebalzsa­mozása után meg is lehetett szagolni a különleges olajokat, és a fáklyás menetben is részt lehetett venni. Az Ave pia anima! – Isten veled, drága lélek! című program szombaton három időpontban is látható volt.

A délután egy órakor kezdődő programra és tárlatvezetésre mi is ellátogattunk. A telt házas eseményen az érdeklődő pécsiek mellett több turista is volt. A budapesti Vörösmarty Mihály Gimnázium – a főváros egyik nagy múltú, híres középiskolája – diákjai is részt vettek a programon.

A város napjainkban is látható török kori épületeit, valamint rejtett emlékeit ismerhették meg a Séta a török korban című program résztvevői. A vezetett séta vasárnap délután indult a Középkori Egyetemtől. A történelmi ismereteket gazdagító program töröktea-kóstolással zárult a Cella Septichora Látogatóközpontban. Az eseményen az adott helyszínre érvényes jegy megvásárlásával lehetett részt venni, a tárlatvezetés ezúttal ingyenes volt.