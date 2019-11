A cukorbaj néma járvány – ingyenes szűrést szerveznek Pécsen

Ingyen ellenőriztethetik vércukorszintjüket, kérhetnek dietetikai tanácsot, valamint érszűkület- és neuropathia- vizsgálatot, akik betérnek csütörtökön – a diabétesz világnapján – a Centrum-parkolóba felállított szűrőbuszba, ahol a pécsi „Lélek és élet” praxisközösség szakemberei várják a pácienseket.

Ingyenes érszűkület-vizsgálatra és cukorbeteg- láb-szövődményszűrésre várnak minden érdeklődőt a pécsi „Lélek és élet” praxisközösség orvosai, dietetikusai és podiáter (lábápoló) szakemberei csütörtökön 10 és 18 óra között Pécsen, a Bajcsy-Zsilinszky úti Centrum-parkolóban elhelyezett szűrőbuszon.

November 14-én tartják a diabétesz világnapját – ezért szervezik a programot most, a „Három generációval az egészségért” pályázat részeként.

– A vizsgálat magában foglalja az alsó végtagi erek vizsgálatát, a cukorbetegláb-szövődmények (érzészavarok-neuropathia, deformitások, keményedések-sebesedések) szűrését, valamint podiátriai tanácsadást. Ezen kívül a szűrőbuszban lehetőség nyílik ingyenes vércukor-, testsúly, testmagasságmérésre, testtömegindex-kalkulációra és dietetikai tanácsadásra is – tájékoztatta lapunkat dr. Kecskés Marianna, a „Lélek és élet” praxisközösség háziorvosa.

– A cukorbetegség néma járvány, minden második esetben nem is tudnak róla, hogy fennáll a betegség. Az ér és idegszövődmények azonban már korai stádiumban is kialakulhatnak. Az alsó végtagi amputációk tekintetében sajnos Magyarország vezet az európai listán és ezek felét cukorbetegeken végzik – tette hozzá a háziorvos. A legtöbb amputációt talpi fekély előzi meg. A „diabéteszes láb”a cukorbetegek életkilátásait és életminőségét súlyosan befolyásolja. Kialakulásában nem csak a perifériás verőér- károsodás, hanem az idegkárosodás is fontos, melynek tünete lehet zsibbadás, fájdalom, vagy éppen a talp érzéketlensége. A cukorbetegség kialakulásában nem csak genetikai hajlam, de a helytelen életmód – elhízás, mozgásszegény életmód – is fontos szerepet játszik.