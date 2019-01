A diákközösséget falusi farmon és „Ciszterna” táborokban is építik

Harmóniára, kiegyensúlyozott egyénekre és osztályokra, csapatszellem kialakítására törekszem – összegez Bodáné Gálosi Márta, aki ettől a tanévtől a Pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiumának új igazgatója.

– Miért csak tanári pályája záróciklusában lett igazgató?

– Most sem én jelentkeztem. Bérczi Bernát apát úr azért kért fel, mert közismert a közösségi tevékenységem és ő így fogalmazott rólam: „Csak a tanulók irányában vagyok elkötelezett”.

– Napjainkban is az orvosi egyetem előszobája ez a gimnázium?

– Legalább ilyen fontos az emberi értékek erősítése, persze szakmai vonalon az egyetemi felkészítés az alapcél. A tanulmányi sikerekhez, a masszív alapokhoz ugyanis elengedhetetlen a jó közösségi élet. A tanulóink egymásra figyelése, egymásért történő kiállása pedig szerintem mintaértékű a régióban.

– Minek köszönhető ez?

– Hogy hihetetlenül sok ilyen jellegű programot szervezünk. Amint belépnek az iskolakapun, máris egy sajátos közösségformáló gólyatáborba, a „Ciszternába” kerülnek. Mattyon rendezzük ezt a tábort, ahol több napon át szaktanárok, felsőbb éves diákok avatják be a gyerekeket a kollektív munkába, a szoborkészítéstől a közös éneklési, ügyességi feladatoktól a környezettudatosságig.

– Apropó természetközeliség. Igaz, hogy van az iskolának saját falusi háza is?

– Átán tartunk állatokat és kertet gondozunk, ám nem is olyan kicsi ez a birtok, egy osztály is ott alhat, ha úgy támad kedve. Minden héten valamelyik társaság kint tölt egy napot és ismerkedik a földeken az aktuális munkákkal, a természettel. Most egy pályázat révén szakirányú feladatokat is megoldanak.

– Mennyire kötelező a vallás a „nagylajosos” diákoknak?

– Szeretnénk, ha minél több hívő jelentkezne, de többnyire nem így van. Aki azonban elfogadja az itteni szellemiséget, az jól fogja érezni magát. Azt ugyanis elvárjuk, hogy az elveinkhez alkalmazkodjanak.

– Két évtizeden át Kertvárosban, az ANK-ban tanított. Miért jött el mégis több mint másfél évtizede?

– Éreztem, hogy váltanom kell, bár a közösségben ott is kitűnően éreztem magam. Aztán itt megismertem, mit jelent az, ha egy gyerek azért tanul, hogy mindent kihozzon magából a továbbtanulás érdekében. Szinte kikövetelik a tanároktól is, hogy minél jobban tanítsanak. Hát ezért mindenképpen érdemes volt váltani. Az pedig csak hab a tortán, hogy pályafutásom során a legjobb országos versenyeredményeket az itt töltött évek során érték el a tanítványaim.

– Milyen az, amikor nem tanárnő?

– A biológia szeretetétől családon belül sem tudok elszakadni. Impulzív, temperamentumos egyéniség vagyok, a férjemmel sokat járunk kirándulni, itthon és a határon túl, s mindenütt kiselőadást tartok a növényekről. No és szeretem azt is, ha ezeken a túrákon fizikailag egy kicsit önmagamat is le kell győzni.