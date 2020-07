A fürdővárosban is megtiltották az utcai italozást

Rendeletet fogadott el a harkányi képviselő-testület a közterületen történő alkoholfogyasztás tiltására vonatkozóan.

Az utóbbi időben több panasz is megfogalmazódott már ezzel kapcsolatban, a problémák a forgalmasabb nyári időszakban hatványozottabban je­lentkezhetnek. A közterületi italozás különösen a településen található „kis boltok”, vendéglátóhelyek előtt történik, ahol az üzletben vásárolt alkoholt csoportokba gyűlve, a közterületen hangoskodva fogyasztják el a vásárlók, mellyel zavarják a településen élők, közterületen tartózkodók nyugalmát.

Előfordult az is, hogy a város központi, turisták által kedvelt területén, a felújított Zsigmondy sétányon tapasztaltak hasonló látványt, ezek megszüntetése érdekében több jelzést is kapott az önkormányzat. A most elfogadott közterületi italozást tiltó rendelet elfogadásával a rendezvények helyszíne, vendéglátóhelyek teraszai és kerthelyiségei, illetve szilveszter és újév napja kivételével tilos alkoholt fogyasztani Harkány közterületein. Akit mégis tetten érnek a rendőrök vagy közterület-felügyelők, az figyelmeztetésre, vagy akár 50 ezer forintos bírságra is számíthat.

A szomszédos város, Siklós is nemrég fogadott el egy hasonló helyi rendeletet.