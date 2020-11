A fűtés és a közlekedés szennyezi leginkább Pécs levegőjét

Szemkönnyezés, orrfolyás, torokkaparás, köhögés, tüsszentés – ezek azok a jelek, amelyekből arra következtethetünk, hogy szervezetünket zavarja a levegő rossz minősége. Ezt az utóbbi hetekben többször is tapasztalhatták a Baranyában, s főként a megyeszékhelyen élők. Több településen ugyanis ismét bizonyítottan megnőtt a légszennyezettség a magas szállópor-tartalom miatt.

A levegőhigiénés index rendszere négy kategóriát tartalmaz. Az első kategória az elfogadható, a második a kifogásolt, a harmadik az egészségtelen és a negyedik a veszélyes minősítés.

Az NNK korábban arra figyelmeztetett: rossz levegőminőség esetén a gyerekeknél, az időseknél, a krónikus légzőszervi, illetve a szív- és érrendszeri betegségben szenvedőknél és a várandósoknál enyhe légzőszervi tünetek jelentkezhetnek, illetve meglévő tüneteik súlyosbodhatnak. Ezért nekik – az érintett településeken – nem javasolják a hosszabb, szabadban történő tartózkodást, a kültéri fizikai munkavégzést és a sportolást.

A megyei kormányhivatal is időről időre felhívja a figyelmet arra, hogy a levegőminőség javítása, a szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentése közös érdekünk. A hulladékok háztartási berendezésben történő égetése tilos. Amennyiben valaki zavaró, irritáló füstöt, légszennyezést érzékel lakókörnyezetében, első lépésként próbálja megkeresni a szennyezés okozóját, és neki jelezni a problémát. Ha ez nem jár sikerrel, bejelentést lehet tenni a kormányhivatalnál is, ahol a panaszt a környezetvédelmi hatóság vizsgálja ki. A hatóság a felelőssel szemben levegőtisztaság-védelmi bírságot is kiszabhat.

Jövőre általánosan tilos lesz az avarégetés

A Nemzeti Népegészségügyi Központ arra is felhívja a lakosság figyelmét, hogy a kültéri légszennyezők elsődleges forrása a helytelen lakossági fűtési módok alkalmazása, az avar és a kerti hulladék égetése, továbbá a közlekedés.

Így tehát problémát okozhat az is, ha a tüzelőberendezés működése nem kielégítő, vagy ha valaki nem megfelelő fűtőanyagot használ. A szilárd tüzelőanyagok elégetésekor ugyanis nagy mennyiségű káros anyag kerülhet a levegőbe. Lapunkban is többször beszámoltunk már arról, hogy 2021 január elsejétől hazánkban is tilos lesz az avar, valamint a kerti hulladék elégetése.

Ez is hozzájárulhat majd a levegő tisztábban tartásához. Nem árt azt is megemlíteni, hogy az sem enyhíti a kialakult szmoghelyzetet, hogy újra ingyenes a parkolás hazánkban. Ezáltal sokkal többen használják most a személyautójukat a tömegközlekedés helyett. Ez a vírus terjedésének szempontjából pozitívan hathat, ám igencsak megnöveli a károsanyag-kibocsátást.