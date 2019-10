A hó végéig biztosan kitart az ebzárlat

A megyében a múlt héten zárult le a rókák őszi veszettség elleni vakcinázása, azonban az érintett területeken a vakcinázás kezdetétől számítva, vagyis október 9-ét követően 21 napig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el az illetékes járási főállatorvos – derült ki a Nébih tájékoztatójából.

A vakcinákat, ahogy tavaly, idén is kis repülőgépekről juttatták ki a célterületre, azonban aggodalomra semmi ok, hiszen a lakott területeket a szórás nem érintette. A csalétek az emberi orr számára kimondottan kellemetlen szagú, belsejében alumínium-műanyag fóliában található maga a vakcina. Erre azért van szükség, hogy a rókák minél nagyobb arányban egyék meg a csalétekben elrejtett oltóanyagot. Mivel más állatok számára is érdekes lehet a csalétek, a vakcinázás kezdetétől számított 21 napon keresztül tilos az állatok legeltetése.

A szakemberek azt is kiemelték, hogy a veszettségre a vadon élő és a házi emlősállatok egyaránt fogékonyak, azonban előre meghatározott időkben történő vakcinázással a betegség megelőzhető, többek között ezért is kötelező a kutyák védőoltása, illetve erősen ajánlott a szabadba kijáró macskák veszettség elleni oltása is. Vadállatokban a fertőzés fő fenntartói a vörös rókák, amelyek magyarországi állománya megközelítőleg 75 ezer egyedre becsülhető.

Az immunizálási program hatékonyságát kilőtt rókák laboratóriumi vizsgálatával ellenőrzi rendszeresen a Nébih. Ezek eredménye azt mutatja, hogy a vakcinázott területeken a rókák mintegy háromnegyede fogyasztja el a csalétket.