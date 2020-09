A klímáról volt szó a PTE online eseményén

Online konferenciát tartottak tegnap a Pécsi Tudományegyetem szervezésében. A klímavédelem témájú eseményen mintegy harminc országból vettek részt.

A Nemzetközi Visegrádi Alap által támogatott V4GU projektet a PTE a Zöld Egyetem program támogatása érdekében dolgozta ki. A PTE célja az éghajlatváltozással kapcsolatos információk közérthető formában történő megosztása minél több emberrel, elsődlegesen húszezer hallgatójával és több mint hétezer dolgozójával. A rendezvény további célja az intézmények éghajlatvédelmi programjának megismerése, a hallgatók, oktatók és alkalmazottak mobilizálására alkalmas eszközök bemutatása, sikerességük értékelése.

Harminc országból vehettek részt a különlegesen lebonyolított konferencián

A konferencia alkalmat teremtett arra is, hogy az egyetemek közvetlen kapcsolatba kerüljenek egymással, megismerjék és megértsék egymás környezeti terhelést csökkentő beruházásait, klímavédelmi programjait. Lehetőséget biztosítottak arra is, hogy a Jakartai Egyetem által koordinált Green Metric nemzetközi zöld egyetemi hálózatnak – amelynek a PTE is tagja, és a világ 780 zöld egyetemének rangsorolásában legutóbb az előkelő 100. helyet foglalta el – kialakuljon egy szorosan együttműködő kelet-közép- európai csoportja, amelyek a jövőben közösen léphetnek fel a klímaváltozás ellen.