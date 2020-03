A levegőből mérik a földet – drónok is segítik munkáját

Hogy milyen a XXI. század földmérője? Drónnal, GPS-szel térképezi fel a levegőből a vidéket, és az adatokból megrajzolja számítógépen a domborzati térképet. Mindezt Csongrádi Zsolttól tudtuk meg, akit az év földmérő mérnökének választottak Baranyában.

– Hogy megy ez: kissrácként eldöntötte hogy földmérő lesz?

– Faszobrász volt a nagy álmom, de nem indult ilyen szak akkor a Művészetiben. Véletlenül kerültem a Komarovba, ahol Lovasi Andrással egy időben végeztem, de én földmérőnek tanultam és azóta is hűséges vagyok ehhez a pályához.

– Mennyit változott a szakma az elmúlt harminc évben?

– A geodézia alkalmazott geometria most is, csak a technikai eszközök lettek körülötte egyre tökéletesebbek. Amikor elkezdtem, teodolittal jártuk a terepet, és kézi számológépeken oldottunk meg bonyolult képleteket. Ma meg dróntechnikát, Gps-technológiát használunk. A drón röppályáját szoftver írja le, a felvételei alapján pedig a program pár perc alatt 3D-s terepmodellt alkot. Korábban meg a kétdimenziós változathoz is napok kellettek.

– Hogy látja, mivel érdemelte ki az Év mérnöke címet?

– Évente 250 geodéziai mérést végzek, pályafutásom során közel 8 ezer lehet a számuk. A minőségük nem lehet rossz, hiszen soha nem volt rá panasza egyetlen ügyfelemnek sem.

– Igaz, hogy a levegőből lefotóznak területeket, majd újra rajzolják a korábbi telekhatárokat?

– Létezik ilyen légi fotogrammetria katonai és mezőgazdasági célokból, például termőterületek határainak megállapítására, de ennek alapján nem módosítanak telekhatárokat.

– Mi a legemlékezetesebb ennyiféle feladat közül?

– Aminek a legmacerásabb a megvalósítása. Például a problémás telekhatárok mérései.

– A földmérő a napja nagy részét a szabadban tölti. Mit csinál munka után?

– Ez így volt harminc éve, de ma már az ideje felében irodában, számítógép és papírok előtt ül. Számomra ebből a kikapcsolódást az 50 hektár erdőségem jelenti a környéken, ahol fakitermeléssel, fatelepítéssel és vadászattal foglalkozom. Másrészt minden évben készítek a család számára pár hektó bort, siklósi és villányi szőlőkből.