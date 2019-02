A megújult úton is járni fog már a helyi járat

Megváltozott a Komló délnyugati városrészeit érintő helyi járatok menetrendje a hétvégétől.

A Dávidföldre közlekedő 5-ös és a Körtvélyes felé járó 7-es számú vonalak helyett szombaton reggel és este, valamint vasárnap és ünnepnapokon egész nap az új, 57-es számú buszjáratra szállhatnak fel az utasok. Az új vonalon a buszpályaudvartól Dávidföld érintésével Körtvélyesig járnak a buszok, így mindkét városrész megközelíthető lesz átszállás nélkül. Ráadásul a járatszámot is növeli a busztársaság: napszaktól függően fél­óránként vagy óránként indul egy-egy járat.

Az 57-es buszra mind az 5-ös, mind a 7-es járat egyvonalas bérletei érvényesek. A mostani változás a hétköznapi közlekedést nem érinti, akkor továbbra is a megszokott időpontokban közlekedik mindkét busz.

A menetrend-módosításra az adott lehetőséget, hogy elkészült a Munkácsy utca felújítása, amelyet be lehetett kapcsolni a helyi járatok útvonalába. – Tavaly több alkalommal is végeztünk utasszámlálást csúcsidőben és azon kívül is, hogy felmérjük a nyugati városrészek forgalmát. Ezeknek az eredményei alapján ültünk le egyeztetni a Dél-dunántúli Közlekedési Központtal az új menetrendről. Olyan megoldást kerestünk, ami a legjobban illeszkedik az érintettek utazási szokásaihoz és igazodik a Komlóról induló és ide érkező távolsági járatok menetrendjéhez is – foglalta össze Polics József, Komló polgármestere.

Hozzátéve, hogy jelenleg is zajlik egy még részletesebb adatgyűjtés a hétköznapi menetrend tekintetében. Ennek módosítása leghamarabb a tavasz végén várható. Az összevont 57-es járat további előnye, hogy a sűrűbb közlekedés mellett az új útvonalnak köszönhetően heti több mint 100 km-rel kevesebb utat kell megtennie a buszoknak, ami a város számára is megtakarítást jelent.