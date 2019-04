A nevelőszülők szerepe nélkülözhetetlen

A nevelőcsaládok segítése a célja a Befogadlak Nevelőszülői Programnak. Az országjáró rendezvénysorozat szombaton érkezik Pécsre, amelynek részleteit szerdán ismertették a Zsolnay Negyedben.

– Attól, hogy valaki gyermekvédelmi rendszerben él, még kifejezetten értékes gyermek, mindazon trauma ellenére is, amit az élettől kapott – hangsúlyozta Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára a sajtótájékoztatón. – A rendezvénysorozattal erre szeretnénk felhívni a figyelmet.

Másrészről így szeretnék megköszönni a program szervezői mindazok munkáját, akik nevelőszülőként a gyermekvédelemben dolgoznak, hiszen ők azok, akik nemcsak távolról segítenek, amikor egy problémát látnak, hanem a saját életük részéve teszik azt.

– Amikor a családok megerősítéséről, a gyermekvállalásról beszélünk, szükséges nagyobb figyelmet fordítani azokra a gyermekekre, akiknek nem adatott meg, hogy ép, egészséges családban nőjenek fel – mondta Őri László, Pécs alpolgármestere. – Egy gyermek lelki fejlődéséhez szükséges, hogy egy természetes közegben nőjön fel, ami számára a családot jelenti. Ma már a gyermekvédelmi rendszerben is a nevelőszülői hálózat élvez előnyt.

A szombatra tervezett program is ennek fontosságra hívja fel az érdeklődők figyelmét. Célja, hogy a pécsiek, baranyaiak, illetve a környező megyék polgárai tapasztalják meg, mit is jelent nevelőszülőnek lenni. A szervezők bíznak abban, hogy a családi nap után a látogatók közül többen is jelentkezni fognak nevelőszülőnek.

Magyarországon jelenleg a gyermekvédelmi rendszerben lévő 23 ezer gyermek közül 15 ezer él nevelőszülőknél, róluk mintegy 5200 nevelőszülő gondoskodik.

– Ez a 15 ezer gyermek már esélyt kapott arra, hogy a saját életüket is egy normális család formájában rendezzék majd be – fejezte ki Hoppál Péter országgyűlési képviselő. – Ez pedig igen komoly teljesítmény.