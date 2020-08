A nyár legrosszabb időszaka jön az allergiásoknak

Egyre többfelé elérheti a parlagfű koncentrációja a tüneteket okozó szintet az elkövetkezendő napokban – a kezeletlen allergiának komoly szövődményei lehetnek.

Kedvezett a parlagfű fejlődésének az elmúlt hetek változékony, meleg, csapadékos időjárása – az allergén gyomnövény pollenkoncentrációja egyre többfelé elérheti a tüneteket okozó szintet. Mint ismeretes, a parlagfű virágzása ilyenkor, augusztus elején kezdődik és egészen az első fagyokig tart. Az allergiások jellemző tünetei a tüsszögés, náthajellegű orrfolyás, enyhe fejfájás, könnyező szemek, torokviszketés, illetve a szem fáradékonysága és az általános fáradtság­érzet is gyakori panasz.

Fontos tudni, hogy a kezeletlen allergiának hosszabb távon komoly szövődményei lehetnek – nem javasolt az öngyógyítás, aki a tüneteket észleli magán, forduljon szakorvoshoz.

A parlagfűvel fertőzött területek kiszűrését végző szakemberek szerint a gyomnövény legnagyobb mennyiségben mezőgazdasági területek szélein, nem megfelelően gyomirtott táblákon, mezőgazdaságilag nem művelt területeken, útszéleken, árokpartokon, elhanyagolt zártkertekben, beruházási területeken fordul elő. Az allergiások, ha csak tehetik, mindenképpen kerüljék el ezeket a gazos helyeket.

A dohányzást is érdemes elhagyni ebben az időszakban legalább, mert az fokozza az allergia tüneteit. A szellőztetést éjszakára, illetve a hajnali órákra célszerű időzíteni, a kellemetlen tünetek enyhíthetők továbbá lefekvés előtti hajmosással, gyakori porszívózással, a padló és a bútorok nedves ronggyal történő áttörlésével, illetve sokat segíthet, ha az ágyneműt, különösen a párnahuzatot is gyakrabban cserélik azok, akik érzékenyek a parlagfű pollenjére. Javasolt a törölközőt is naponta kimosni, és a cipők alapos és rendszeres tisztítására is érdemes fokozottabb figyelmet fordítani ebben az időszakban.