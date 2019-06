A nyári szünetben is gondoskodnak a meleg étkezésről

A rászoruló családok gyermekei az elmúlt évekhez hasonlóan idén is ingyen kaphatnak ebédet nyáron.

Nagy segítséget jelent a rászoruló családoknak, hogy a gyermekek az idei évben is ingyenesen ebédelhetnek a nyári szünetben, amelyet hétfőtől lehet igénybe venni a szünidei munkanapokon augusztus 30-ig.

– A nyári szünidő beköszöntével 550 iskolás korú gyermek számára biztosítjuk az ingyenes étkezés lehetőségét Pécsen, amelyre az önkormányzat 6,5 millió forintot szán – mondta el Őri László, Pécs alpolgármestere a hétfői sajtótájékoztatón. – Az elmúlt évekhez hasonlóan a támogatás minden nagyobb városrészben elérhető lesz a rászoruló gyermekek számára.

A keleti városrészben a Meszesi Általános Iskola, Kertvárosban a Nevelési Központ, a belvárosban a Köztársaság Téri Általános Iskola, a nyugati városrészben pedig az Éltes Mátyás Iskola biztosítja a déli, meleg ételt a nehéz sorsú gyermekek számára, amelyet a korábbi évekhez hasonló feltételekkel lehet igényelni. A szülők bármikor, akár a nyári szünet alatt is benyújthatják kérésüket, a jelentkezésnek nincsen határideje.

Az iskolás korú gyermekek mellett az óvodában és bölcsődében is elérhető az ingyenes étkezés, hiszen ezek az intézmények bizonyos ügyeleti rend szerint nyáron is nyitva tartanak.

– Az elmúlt években jelentősen nőtt azoknak a gyermekeknek a köre, akik igényelhetik a szünidei ebédet – hangsúlyozta az alpolgármester. – Emiatt elmondhatjuk, hogy Pécs városa minden rászoruló gyermek számára biztosítani tudja a napi egyszeri, meleg étkezést.

Az iskolai étkezést ugyanúgy, ahogy az év többi napján, a közétkeztetést végző cég biztosítja. A város már évekkel ezelőtt elvárásként fogalmazta meg, hogy minél több, baranyai termelőtől származó zöldséget és gyümölcsöt emeljen a kínálatába a cég. A tájékoztatásuk szerint ez megvalósult, a pécsi gyermekek asztalán így jelentős mértékben megtalálhatók a helyi termékek.

Színes programok lesznek a szünetben

Az önkormányzatoknak 2016 januárjától kötelező gondoskodniuk minden iskolai szünetben a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek étkeztetéséről. Így van ez Pécsváradon is, ahol szintén folyamatosan szélesedik azoknak a köre, akik igénybe veszik az ingyenes ebédet, amit idén a pécsváradi várnál lehet átvenni.

Emellett a városban gondoskodnak a szünidei gyermekmegőrzésről. Ahogy Zádori János, Pécsvárad polgármestere elmondta, tavaly vezették be, hogy a fiatalokat heti felosztásban más-más pár felügyeli, akik közül legalább az egyik pedagógus végzettségű. Ők találják ki a programokat, kézműveskedhetnek, kirándulhatnak a környéken esetleg egy-egy napra el is utazhatnak a gyermekekkel. Ezeket a lehetőségeket a jelentkezők ingyen vehetik igénybe. A felügyelet reggel nyolc és délután négy között biztosított, miközben a város gondoskodik a gyermekek megfelelő ellátásáról, étkezéséről. A tavalyi visszajelzések pozitívak voltak, mindenki jól érezte magát.