A PTE jogi karára vezet a fiatalok útja az új videóban

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar médiacsoportja, a Media Iuris a 2020-as felsőoktatási felvételi kapcsán készített egy településeken átívelő imázsvideót.

A Media Iuris arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy a pécsi jogi kar tizenhat hallgatója látható a felvételeken, akik mind egy-egy települést képviselve érkeznek meg az egyetemvárosba, ami őket már összeköti.

A szemfülesebb nézők láthatják többek között Nagyatádot, Jászberényt, Tatát, Siklóst, Mohácsot, Újhartyánt, Budapestet, Gárdonyt.

A videó – mondanivalóját tekintve – arra összpontosít, hogy a középiskolai tanulmányok végeztével számtalan lehetőség nyílik meg a tanulók előtt. A fiatalok kezében a választás, hogy merre induljanak tovább. Ha pedig meghozták a döntést, akkor nincs más dolguk, csak lépniük kell!

– A videó koncepcióját tekintve arra szeretne rámutatni, hogy bár mind máshonnan érkeztünk, az ország más-más pontjáról, de a cél közös, az utunk itt a pécsi jogi karon ért össze. A piros, fehér, zöld színű fáklyáinknak is szimbolikus jelentése van. A videó kedvéért több, mint 2171 kilométert tettünk meg. Köszönjük a közreműködést Tóth Gusztávnak is. Reméljük a videó célba ér, és segít a 2020-as felvételi előtt álló fiataloknak a döntésben. Minket a Pécsi Tudományegyetem, és a pécsi jogi kar már összeköt. Bízunk abban, hogy mások is Pécsett választják majd, ahogy mi is tettük – nyilatkozta Androvics K. Balázs, az alkotás forgatókönyvírója.