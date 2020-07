A strandokon kellemesen telt a kánikula a korábbi időkben is

A nagy melegben nincs is jobb érzés annál, amikor elterülünk a hűvös vizű medence partján, és egy üdítővel a kezünkben élvezzük a pihenést.

Így volt ez évtizedekkel ezelőtt is, megyénkben számos jobbnál jobb strand közül válogathattak a hűsölni vágyók.

Pécsen több lehetőség is volt, a két legrégebbi fürdő, a Hullám és a Balokány-ligeti városi fürdő voltak a legnépszerűbbek. A Balokány sanyarú sorsát ismerjük, a terület az enyészeté lett, ott évtizedek óta nem fürdik már senki. A lokálpatrióták közül bizonyára sokan emlékeznek a ciszterci rend diákfürdőjére.

A Nagy Lajos Gimnázium strandja 1948-ban épült a rend 850 éves fennállásának és az 1848-as események emlékére, sokan csobbantak itt szívesen a kánikulában. Aztán 1984-ben elkezdődött a Pollack Mihály Műszaki Főiskola szabadtéri uszodájának építése, erről lapunkban is beszámoltunk. Az építkezéssel hamar elkészültek, a következő évben már meg is nyitották a területet a fürdőzők előtt.

De a megyeszékhelytől távolabb is kiváló strandok működtek. Harkányban például rendszeresen tartottak kulturális előadásokat a medence partján, lottósorsolások, zenés műsorok színesítették a fürdőzést. A Ki nyer ma? című rádiós vetélkedőműsort is sokan követték figyelemmel. Aztán a strandfesztivál elindulása után a legnépszerűbb programelem a vizes pólós szépségverseny lett. A szigetvári fürdő már a felújítás előtt is kedvelt volt, a város szívében 50 évvel ezelőtt tört a felszínre a 62 °C-os hévíz. Siklóson és Mohácson is örömmel fürdőztek a baranyaiak, és Sikondára is nagy kedvvel jártak.