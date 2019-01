A szülőket is módfelett érdekelte a nyílt nap

Interaktív nyílt napot tartottak tegnap a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának aulájában.

Az eseményre több száz végzős középiskolás ellátogatott, a megyei intézményekbe járókon kívül érkeztek például Dombóvárról, Dunaújvárosból, sőt Budapestről is az orvosi hivatás iránt érdeklődő diákok. Többeket a szülők kísértek el, a számos programelem között a felnőttek is találtak kedvükre valót. A gyakorlatiasabb dolgokról, a hallgatói támogatások rendszeréről, a kollégiumi elhelyezésről is tájékozódhattak.

Az orvosi képzéseken kívül a gyógyszerész-, fogorvos-, szakfordító- és a biotechnológus-képzést is bemutatták. A mellrákszűrés fontosságára a Pécsi Orvostanhallgatók Egyesületének standjánál hívták fel a figyelmet, a kisebbek körében méltán népszerű Teddy Maci Kórház játékos foglalkozásairól is szó esett. Az Országos Mentőszolgálat is jelen volt az aulában, a szakszerű újraélesztési bemutatóra sokan kíváncsiak voltak. Az interaktív programok közben szakbemutatókat, tájékoztató előadásokat tartottak az érdeklődők számára.