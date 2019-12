A téli szünetben is minden gyerek kap majd meleg ebédet

A téli szünetben sem maradnak meleg ebéd nélkül a rászoruló családok gyermekei – az elmúlt évekhez hasonlóan a napi egyszeri meleg ételt a pécsi önkormányzat a jogszabályi kötelezettségének eleget téve a hátrányos helyzetű, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára biztosítja. A téli szünidő öt munkanapján vihetik majd haza az érintettek a déli meleg ebédet: december 23-án, 30-án, 31-én, illetve január 2-án és 3-án.

A városháza tájékoztatása szerint a gyermekétkeztetés iránti kérelmet ügyfélfogadási időben (hétfő: 13.00–17.00, szerda: 8.00–12.00 és 13.00–17.00) a területileg illetékes szociális központoknál lehet benyújtani december 16-ig, illetve a téli szünet megkezdéséig – a benyújtott kérelem eddig az időpontig módosítható.

A bölcsődékbe és óvodákba beíratott gyermekek a téli szünet ideje alatt is az intézményekben étkeznek. A szün­idei gyermekétkeztetést az intézményi jogviszonnyal nem rendelkező óvodáskorú, valamint az általános és középiskolás korú gyermekek részére biztosítja a szünetekben az önkormányzat.

Az ebédet az eddigi gyakorlatnak megfelelően nem helyben fogyasztják a gyerekek, hanem elvitelre kapják. Városrészenként egy-egy intézmény biztosítja az ellátást: a Komlói úton a Pécsi Meszesi Általános Iskolában, a belvárosban a Köztársaság Téri Általános Iskolában, uránvárosban az Építők útján, az Éltes Mátyás iskolában, kertvárosban pedig a nevelési központban vehetik majd át az ételt az érintettek. A bölcsődéskorú, intézménybe nem járó gyermekek számára három bölcsődei telephelyen (Csoda Bölcsőde, Apáczai Cs. J. körtér 1., Hétszínvirág Bölcsőde, Pákolitz I. u. 32., Zöldliget Bölcsőde, Köztársaság tér 1/1.) biztosítják az étel kiosztását.

Komlón is várják a nyilatkozatokat

Komlón is minden rászoruló gyermeknek biztosítja az önkormányzat az ingyenes déli meleg főétkezést a téli szünet ideje alatt is – az ellátást a gyakorlatnak megfelelően a komlói lakcímmel rendelkező hátrányos helyzetű, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek vehetik igénybe. Az érintett szülők az önkormányzat szociális irodáján adhatják le a kérelem beadásához szükséges nyilatkozatot, amennyiben ezt még nem tették meg. Az eddigi évek tapasztalatai szerint 200 körüli az ellátást igénybe vevő gyerekek száma a városban – idén is ilyen létszámra lehet számítani.

Az ebéd saját éthordóban való átvételére, a korábbi gyakorlatnak megfelelően, a Gagarin Általános Iskola és a Kenderföldi Általános Iskola ebédlőjében lesz lehetőség 11 és 12 óra között. Fontos, hogy az ellátást csak azoknak tudják biztosítani, akik a szükséges nyilatkozatot leadták. Az ebédet a szünet öt munkanapján kapják az érintettek.