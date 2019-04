A turisták is keresik a kedvező árú, változatos, helyi ételeket

Ha ebédidőben szeretnénk betérni valamelyik étterembe, szinte már nem is találunk olyan helyet, ahol ne lenne napi menü. És ezt nemcsak a helyiek keresik, hanem egyre több turista is.

A megye gasztronómiai kínálata sokszínű, a különböző éttermek viszont valamiben igencsak hasonlítanak egymásra, mégpedig abban, hogy szinte az összes kínál napi menüt. Ez azt jelenti, hogy aki ebédidőben tér be a vendéglátóhelyre, kedvező áron kaphat levest, főételt, esetleg még desszertet is.

A menü igen kedvelt a vendégek körében, olyannyira, hogy az éttermek között már egy verseny is kialakult. A népszerűségét egyrészt az előbb említett anyagi okok adhatják, hiszen 1000–1500 forintból már elég sok helyen jóllakhatunk. Emellett a vendéglátóhelyek törekednek arra, hogy változatosak legyenek a menüik, általában többfélét is kínálnak az adott napon – és nemcsak az ételek, hanem az ár szempontjából is. A menük iránt érdeklődő vendégkör vegyes, de így mindenki megtalálhatja az ízlésének és pénztárcájának megfelelőt.

– A menüfogyasztásba a turisták is beléptek – tudtuk meg Háber Tamás pécsi étteremtulajdonostól, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének tiszteletbeli elnökétől. – Akik külföldről érkeznek Pécsre, azok a helyi ízekre is kíváncsiak, a helyi gasztronómiai kínálatot is szeretnék felfedezni.

Ezeket a sajátosságokat pedig a különböző éttermek menükínálatában is megkapják, ráadásul kedvezőbb áron. A szakember azonban arra is felhívja a figyelmet, hogy csak menüztetésből nehéz fenntartani egy éttermet, hiszen ahhoz nagy adagszámban kell eladni. A menüztetés sokaknak inkább egy kényszerpálya, hogy hozzájuk is betérjenek vendégek. Ma a pécsi éttermek többsége minden vendég igényét ki szeretné elégíteni annak érdekében, hogy talpon maradhasson.