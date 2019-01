A Zengőn is elbúcsúztak a tavalyi évtől

Huszonhetedik alkalommal hódították meg a túrakedvelők a Zengőt az év utolsó napjaiban. A Pécsváradi Várbaráti Kör által szervezett nagy múltú eseményen idén is több mint ötszázan vettek részt.

Ezt ne hagyja ki! Legyetek gazdagok az újévben: a legjobb lencsés receptek egy helyen!

Ki erről, ki arról, de minden túrakedvelő a Mecsek legmagasabb hegyét vette célba vasárnap délelőtt. A Pécsváradi Várbaráti Kör immár huszonhetedik alkalommal szervezte meg az Óévbúcsúztató Zengő túrát, amely évről évre egyre többeket mozgat meg. Az előző napok előrejelzései szerencsére nem jöttek be, tehát legalább az esőt elkerülték a túrázók, ám így is nagyon hidegben indultak útnak Pécsváradról, illetve Hosszúhetényből a résztvevők.

A baráti társaságok, családok a kedvenceiket sem hagyták otthon, a kutyusok is nagyon jól bírták a hegymenetet. Időnként a meg-megálló csoportok egymást kerülgették, és a pihenő sokaknál koccintással is járt. A szilveszteri hangulat tehát adott volt, már csak jó tüdővel kellett bírni az emelkedőket. Az első csoportok már 11 óra előtt a kilátóhoz értek, de a jeges szél miatt talán nekik volt a legrosszabb a déli beszédig tartó várakozás. Az ötletes túrázók tüzet is raktak, amit körbe tudtak állni, mások pálinkával vagy termoszból kiöntött forró teával próbálták melegíteni magukat.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Délben dr. Bíró Ferenc, a Pécsváradi Várbaráti Kör elnöke köszöntötte a kitartó és lelkes csúcstámadókat. A túrát huszonhat évvel ezelőtt a Pécsváradi Várbaráti Kör akkori titkára, Dretzky Katalin szervezte meg először. Akkor még nagyjából húszan vettek részt a szilveszteri túrán, de évről évre egyre többeket érdekelt az év utolsó napjaira szervezett Zengő-túra. Tegnap több mint ötszázan hódították meg a Mecsek legmagasabb hegyét.

Bíró Ferenc köszöntőjében egy jó hírről is beszámolt a résztvevőknek. Pécsvárad önkormányzata a Baranya Megyei Önkormányzattal közösen nyert pályázati forrásából jövőre új kilátó épülhet a hegy csúcsára. A fémszerkezetű emelvény 26 méter magas lesz és a meglévő tornyot veszi majd körbe, így megmarad a geodéziai pont is. Az elnök szerint várhatóan tavasszal el is kezdődhetnek a munkálatok, így talán a 2019-es évet búcsúztató Zengő túrán már más környezet fogadja majd a túrázókat.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS