A zöldebb városért dolgoznak az ÖPE képviselői

A város napján tett ígéretének megfelelően az Összefogás Pécsért Egyesület (ÖPE) benyújtja a keddi közgyűlésen azt a javaslatcsomagot, ami Pécs zöldebbé, fenntarthatóbbá tételét szolgálja – közölte Kővári János, az ÖPE-KDNP frakcióvezetője hétfői sajtótájékoztatóján. Mint mondta, a mostani javaslataik közlekedésfejlesztésre fókuszálnak.

Az ÖPE azt indítványozza, hogy Pécs is vegyen részt a kormány elektromos buszok beszerzésére vonatkozó, kormányzati támogatással is járó programjában, amelyre októberig lehet jelentkezni, így folytatva az előző városvezetés idején már elindított elektromos buszos programot.

Javasolják azt is, hogy Pécs egyfajta tesztvárossá váljon ez e-buszokat illetően, amiben – az előzetes információik szerint – a Pécsi Tudományegyetem is partner lenne. Azt is szeretnék elérni, hogy az önkormányzat dolgozzon ki a belvárosban a biciklis és a gyalogosforgalomra vonatkozó közlekedési koncepciót, ne csak molinókat helyezzenek ki; a belváros tehermentesítésére épüljön meg a kelet-nyugati elkerülő út is, illetve az elektromos bicikli-hálózatot terjesszék ki az egész városra.