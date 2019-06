Adatbázisokhoz fér hozzá a sellyei könyvtár

Számos informatikai eszközzel és bútorokkal gazdagodott a város könyvtára nemrégiben.

Egy projekt keretében új számítógépeket és a hozzájuk tartozó szoftvereket szerezték be, de többek között nyomtató, fényképezőgép és tévé is került az intézményhez. A könyvtár emellett a Csorba Győző Megyei Könyvtár Corvina adatbázisához csatlakozott, ahová feltölthetik saját állományukat is.