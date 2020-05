Aki mer, az nyer, avagy villányi bor mellett születnek a nagy ötletek

Miként lehet négy év alatt egy három fős vállalkozásból a térség egyik legmeghatározóbb társasága? – erről kérdeztük Hoffmann Pétert, a GSH-Építő Kft. tulajdonosát. A cég ugyanis a Than Károly Díjat kapta meg a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarától.

– Hogy született a vállalkozás?

– Először is kellett hozzá egy Villányi Vörösbor Fesztivál. Mélyépítő technikus vagyok és ott találkoztam két hasonló munkát végző társammal, s miután jól ismertük a szakág térségi piaci lehetőségeit, eldöntöttük, hogy társaságot alapítunk.

– Meddig jutottak?

– 2016-tól működünk, s ma már 25 főállású dolgozónk van, valamint ugyanennyien tevékenykednek nálunk alkalmi jelleggel, s további ötven embert foglalkoztatunk alvállalkozásokon keresztül. Minden évben bővül a Siklós-Mohács-Pécs körzetben mozgó cégünk, tavaly már milliárdos volt az árbevételünk.

– Milyen területen tudtak ilyen gyors sikert elérni?

– A magasépítésben, de mély­építési munkákat is végzünk.

– Hogy áll fel a vezérkar?

– A tulajdonos vagyok, alapítótársam Gyuris Ferenc, ügyvezetőnk Lehel Gábor. A nagy döntéseket viszont hármasban hozzuk meg.

– Milyen munkák minősítik a csapatot?

– Jól mondja, hogy csapat, mert partnerként kezeljük az alkalmazottainkat a minél jobb eredmény érdekében. Büszkék vagyunk: a kormányhivatal pécsi irattárára, Villányban az 1500 négyzetméteres mezőgazdasági áruház szerkezetépítésére, és most is fut két nagy projektünk, két villányi borászati létesítmény. Nem utolsósorban most épül a cégünk irodaháza is a villányi Bóly-Siklós elkerülő út mellett.

– A koronavírus-járvány sorra hozza kritikus helyzetbe a vállalkozásokat. Hogy vannak ezzel önök?

– Nem panaszkodhatunk, sőt, a kormány vállalkozásokat segítő új döntésének köszönhetően azt tervezzük, hogy fölvesszük főállásba 25 alkalmi munkásunkat is. Megrendelés van bőséggel: a mélyépítő ágazat stabil, a magasépítés ingadozásai, a közbeszerzések le­lassulása remélhetőleg nem tart örökké, vagyis azzal segítenének a legtöbbet, ha a pályáztatás újra felgyorsulna. A távlati célunk, hogy cégcsoportot alakítva fejlődjünk tovább.

– Villányi vállalkozó. Akkor pincéje is van?

– Kedvelem a jó vörösborokat, s olykor kiülök a pincesorra a barátaimmal, de én nem borászkodom. Korábban Töttösön fociztam, szeretek utazgatni, ám erre igen kevés idő jut.