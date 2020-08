Amatőr pásztorok is juhok után eredhetnek

Augusztus 15-én, rendezik meg a Magyar Pásztorkutyák Terelőversenyét a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság és a Duna-Tisza Magyar Pásztorkutyás Hagyományőrző és Sport Egyesület szervezésében a Harkány közelében található Szaporcán, az Ős-Dráva Látogatóközpontban.

Hosszú évszázadokon át a legeltető állattartás képezte az ország mezőgazdaságának gerincét. A külföldre hajtott, itt felhizlalt jószágok sokasága miatt Európa éléskamrájának is nevezték hazánkat. A programnak helyszínt adó Ormánság is kiemelt szerepet játszott a lábas jószágok felnevelésében, amit a még máig is fellelhető pásztorhagyományok és eszközök jeleznek. Az egész napos rendezvény keretében a magyar pásztorkutyák őshonos juhaink hajtásában, terelésében versengenek majd. A program alatt nem csak a képzett kutyákra számítanak, mert mód nyílik a juhokat eddig még soha nem látott pásztorkutyák terelési képességének felmérésére is, ami különös színfoltja lesz a rendezvénynek.

A hagyományos pásztorviseletek és eszközök alkalmazás közbeni használatát is láthatják az érdeklődők, sőt első kézből ismerhetik meg a pásztorélet sokszor nem is olyan könnyű mivoltát.