Arcvédő pajzsokat gyárt a siklósi gimnazista

A 10. osztályos Szegedi Zsófia, a Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium diákja nem akármilyen módon veszi ki a részét a koronavírus elleni védekezésből, amiért bátran nevezhetjük őt a nap hősének is.

Fischer Zsolt intézményvezető egy sajátos házi feladatot adott a diákjainak kémiából. A feladat témája a fertőtlenítés és a higiénia volt.

– A téma kapcsán kértem a diákokat, írják le, hogy érzik magukat, milyen a tantermen kívüli digitális oktatás. A kérdések között szerepelt, hogy a szünetben mi lesz a kedvenc időtöltésük, hogyan kapcsolódnak ki – mondta Fischer Zsolt.

Szegedi Zsófia a tanulás mellett 3D nyomtatással szokott foglalkozni. Pár éve ez a hobbija, most pedig arcvédő maszkokat készít az egészségügyi dolgozóknak, így kisebb eséllyel kapják el a vírust.

Az elmúlt időszakban sok 3D-s fórumon felmerült a maszkok, arcvédők, védőeszközök készítése a COVID-19 elleni védekezésért. Zsófi nyomtatója PRUSA márkájú, ez a cég kezdett Csehországban arcvédő pajzsokat gyártani kórházak számára és a terveiket mindenki számára elérhetővé tették. Zsófia a Pécsi Tudományegyetemen már többször járt 3D konferencián, ezért felkereste a PTE 3D Központ egyik munkatársát, Dr. Maróti Pétert. Ő irányította a diáklányt a 3D nyomtatással a koronavírus ellen! elnevezésű Facebook csoportba.

– Az országból összefogtunk, mi 3D nyomtatósok, és felajánlottuk, hogy nyomtatunk arcvédő pajzs keretet az egészségügyben dolgozóknak. Ezt a pajzs keretet a PTE 3D Központ tervezte. Amikor valaki kinyomtat egy nagyobb mennyiséget, elküldi a hozzá legközelebb lévő ,,központhoz” és ott ráhelyezik a plexi lapot, illetve a szilikon pántot. A csoport a plexi lapokat felajánlásokból vásárolta, filamentet (a 3D nyomtatás alapanyaga) én a sajátomat használtam – mondta Zsófi.

A hozzánk legközelebbi ilyen központ egyébként Szekszárdon van, ők továbbítják az eszközöket azoknak a kórházaknak, akik igényelnek ilyen védőpajzsot.

Fischer Zsolt lapunknak az egyedülálló házi feladat elolvasása után felhívta Zsófit, akitől megtudta, hogy már 50 darab maszk vázát állította elő, és el is küldte azokat. A nyersanyagot a saját pénzén szerezte be, egyrészt a DDC ösztöndíjából, másrészt szülői hozzájárulásból. Zsófi egyébként orvos szeretne lenni, mivel a családban több egészségügyben dolgozó van, tudja és érzi, milyen fontos és nehéz most a munkájuk, és segíteni szeretne így a betegeken és az őket gyógyító embereknek.

– Végtelenül büszke vagyok Zsófira és örülök, hogy egy egyszerű kémia házi feladatra ilyen lélekemelő választ kaptam. A diáklány egyébként nagyon érdeklődő és kitűnő tanuló – tette hozzá az intézményvezető.