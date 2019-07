Átalány-kártérítés MÁV-Start módra

A MÁV-nál nem értesültek róla, hogy készpénz esetén öt forint a legkisebb kifizethető összeg, illetve utalásnál egy forintot is lehet utalni?! – teszi fel csalódottan a kérdést olvasónk.

A menetjegy árának 25 %-ára jogosult az utas a MÁV „utasjogi tájékoztatója” szerint, ha az adott járat 30–119 perc között késik. Az sem éppen normális, hogy ugyanannyi jár, ha 35 percet ülök feleslegesen a késés miatt a vonaton, mintha 115 percig dekkolok rajta, de ezen lépjünk is túl, hisz így van, „mert csak” – idézem a jegypénztárban dolgozó kolleginát.

Ami viszont felháborító, hogy ha a visszatérítendő összeg nem éri el az ezer forintot, akkor a MÁV nem térít vissza. Ilyenkor – egy éven belül – „gyűjteni” kell még késéses jegyeket a meglévőhöz, hogy elérjük az említett összeget. Kérdésem a következő: a MÁV-nál nem értesültek róla, hogy készpénz esetén 5 Ft a legkisebb kifizethető összeg, illetve utalásnál egy forintot is lehet utalni?! Elhiszem, hogy nekik nem nagy összeg egy 450 Ft-os visszatérítés, de egy minimálbérből élő özvegyembernek, igen is sokat számít!

A késések okáról meg ne is beszéljünk, hisz, ha kánikula van azért, ha meg fagy, akkor azért késnek. Meg lehet nézni osztrák testvéreinknél, ahol jóval keményebb fagyok is vannak, hogy mennyi a késés, illetve azt is, hogy üzemelnek a klímák kánikula idején. Persze nem csodálkozom ezen, hisz a MÁV-ot – ahogy a cégnél évtizedekig dolgozó nagyapám is mondta mindig – csak öt dolog zavarja igazán: a négy évszak, no meg az utas!

(Egy kiábrándult utas)