A megye méze: az akác bizonyult idén a legjobbnak

A kristálytiszta, egészen enyhén sárga, hazánkban igen népszerű akácméz lett a „Megye Méze” a nemrég megrendezett szentlőrinci Mézes-Mázas Napon.

Az elmúlt évhez hasonlóan idén is nehezen – két héttel később – indult a szezon a méhészek számára a megyében, mert a változékony időjárás, a márciusi fagy, a tavaszi nyár és az azt követő csapadékos idő jelentősen megnehezítette a méhek gyűjtését. A nehézségek ellenére azonban összességében jó évet zárhatnak a megyei gazdák, mi sem bizonyítja ezt jobban, a IV. Baranyai Mézes-Mázas Nap alkalmából meghirdetett mézversenyre négy kategóriában száztíz minta érkezett.

A rendezvény nem csak a szakembereknek kínált hasznos programokat, a szervezők az érdeklődőkre is nagy hangsúlyt fektetnek, akik évről évre egyre többen jönnek el ilyenkor Szentlőrincre, hogy megkóstolják a megye legfinomabb mézeit. May Gábor, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület megyei szaktanácsadója és a Pécsi Egyesület vezetője eredményesnek értékelte az eseményt.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A zsűri döntésében a méz sűrűsége és az egyes fajtákra jellemző tulajdonságok harmóniája játszott szerepet. – A bírák szakmai szempontok szerint választottak, fontos volt az íz, illat, termelési tisztaság, víztartalom, az összhatás és a megfelelő csomagolás – fogalmazott May Gábor.

A Baranya Megye Méze címet idén Nagy Dezső pécsi méhész akácméze nyerte. – A mézet a Bakonyát övező akácosból gyűjtötték a méheim. A minőséget emelte, hogy erős, jó korösszetételű méhcsaládokkal vártam az akácvirágzást. A megfelelő víztartalmú és sűrűségű mézet vettem el, a szűrésnél és raktározásnál is körültekintően jártam el – mondta a termelő. Hozzátette: csak olyan mézet töltök üvegbe, amit jó szívvel adok a gyermekeimnek is.

Az eseménnyel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy hazánk hiába számít úgynevezett méznagyhatalomnak, a magyarok évente fejenként 70–80 dekagrammot fogyasztanak az ínyencségből. Ebből kifolyólag a versenyre beérkezett nevezéseket és a mintákat hasznosítják is a szervezők. Ezeket idén is óvodásoknak osztják ki, akik részt vesznek a Mézes-Mázas Napok gyermekprogramján, valamint a Pécsi Véradó Állomásra is szállítanak, ahol a „Mézes Véradó Nap” keretében vehetik majd át ajándékként a véradók. Az ágazat célja, hogy 2020-ra elérjük mi is az európai uniós átlagfogyasztást – az évi egy kilogrammot – ezért sok olyan rendezvényt szerveznek ahol a mézfogyasztás előnyeire, a mézfogyasztás hasznosságára hívják fel a figyelmet.

Megvásárolják, majd ajándéknak adják

A Megye Méze-választásra második alkalommal került sor, az ötlet 2017-ben született meg a megyei önkormányzat és az Országos Magyar Méhészeti Egyesület baranyai szervezetének közös projektje során.

– A Baranya Megyei Önkormányzat jó kapcsolatot ápol a megyei méhészekkel, hiszen egy horvát–magyar nemzetközi projekt, a Bee2Bee keretében közösen dolgozunk azon, hogy piacot teremtsünk az egészséges baranyai méznek. Innen jött az ötlet, hogy válasszuk meg a megye mézét. Szeretnénk felhívni a figyelmet a helyben termelt, minőségi élelmiszerekre, ezért a nyertes mézet különleges ajándékként adjuk a megyébe látogató vendégeinknek – fogalmazott az eseménnyel kapcsolatban Madaras Zoltán megyei elnök.