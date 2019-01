Az aktuális fejlesztésekről is szólt a nyílt nap

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara kedden rendezte meg nyílt napját, ahol az érdeklődő diákok és szüleik interaktív programokon ismerkedhettek meg a kar által nyújtott életre szóló hivatásokkal.

Az esemény egyben az Innovációs és Technológiai Minisztérium „Európai Uniós Fejlesztések Nyílt Napja” rendezvénysorozatának első állomása is volt, így a leendő hallgatók megismerkedhettek a Széchenyi 2020 programmal, és azokkal az európai uniós és hazai forrásból megvalósuló fejlesztésekkel, amelyek az egyetemeken megszerezhető ismeretekhez járulnak hozzá.

A rendezvényhez kapcsolódó sajtótájékoztatón ismertették a PTE fejlesztéseit.

Az egyetem ugyanis a 2014–2020-as időszakban jelentős forrásokat nyert el, jelenleg mintegy 40 milliárd forintos uniós támogatás felhasználása zajlik. Ezzel párhuzamosan további 20 brüsszeli finanszírozású pályázatban is részt vesz a pécsi egyetem.

László András, a fejlesztéspolitikai kommunikáció összehangolásáért felelős miniszteri biztos úgy fogalmazott, a változó technológiai és gazdasági környezetben kulcsfontosságú, hogy az egyetemekről versenyképes tudással kerüljenek ki a hallgatók. Ehhez szükséges, hogy megfelelő eszközökkel, infrastruktúrával, kutatás-fejlesztési potenciállal bírjanak a magyar felsőoktatási intézmények.

– Célunk, hogy a diákok a nyílt napokon halljanak a projektekről, ez befolyásolhatja a döntésüket, hogy hova adják be a jelentkezésüket, és szeretnénk ha általánosságban is kapnának információt az érdeklődők a Széchenyi 2020 keretében megvalósuló fejlesztésekről.

Vért is vehettek

Az ápoló, a mentőtiszt, a gyógytornász, a dietetikus, a népegészségügyi ellenőr, valamint a rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirányok bemutatóján sok érdekesség várta a karra látogatókat, több mint tizenöt helyszínt járhattak be a végzős középiskolások. A megnyitót követő interaktív programokon az érdeklődők többek között kipróbálhatták az újraélesztést, vérvételt, injekciózást, és megismerkedhettek a gyógytorna eszközrendszerével is.