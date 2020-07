Az emberi fegyelem határt szabhat a vírus terjedésének

Kemenesi Gábor pécsi virológussal beszélgettünk a koronavírusról, akitől megkérdeztük azt is, hogy míg korábban sokan szájmaszk­ellenesek voltak, mára ez jelentősen megváltozott.

Jelenleg egy koronavírusos beteget tartanak számon a megyében, így március óta, a koronavírus-járvány hazai megjelenésétől kezdve 41 személy kapta el a betegséget. Az elmúlt héten naponta pár ember betegedett meg Magyarországon, míg több olyan ország is van, ahol robbanásszerű emelkedésről számoltak be. Vannak olyan országok, ahol szigorú szabályokat vezettek be, így például a szájmaszkot nem használókat Görögországban 150 euróra, míg Olaszországban 500 euróra büntetik.

– Most Magyarországon járványveszély van. Az, hogy mennyire, hogy tud visszajönni a vírus, az attól függ, hogy az emberek milyen szinten viselik a maszkot, miként tartják be a szabályokat – mondta el lapunknak Kemenesi Gábor pécsi virológus. – Ha sokan hordják, az visszafogja a kórokozó terjedését, a terjedési láncolatát.

Rákérdeztünk arra is, hogy márciusban többen szájmaszkellenesek voltak és a pécsi virológus is beszélt arról, hogy nem kell azt mindenkinek használnia. Erre azt válaszolta, hogy akkor még ott tartottak, hogy Kínában van egy gócpont és az behurcolódhat a világ más tájaira is.

– Láttuk, hogy mit műveltek az emberek a lisztel, mikor a járvány megjelent, akkor mi lett volna a szájmaszkkal, amiből kevés volt. A járványnak abban a szakaszában abszolút prioritást élvezett, hogy megmentsük ezt a készletet az egészségügyi dolgozóknak, a frontvonalnak, akkor ez volt a stratégia, ami később változott – közölte a virológus.

Amíg Olaszország fokozatosan rohant a vírus után, addig a többi ország előre fel tudott készülni a járványra. Mire a koronavírus megjelent Magyarországon több intézkedéssel (például az iskolák, óvodák, színházak, mozik, éttermek bezárása, kijárási korlátozások, szájmaszk használata) útját tudták állni a rohamos terjedésnek, és arra az időre már volt elegendő védőmaszk, védőfelszerelés.