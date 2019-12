Az eső, hó ellenére is nyeregbe szállnak

A tíz fok alatti nappali átlaghőmérséklet ellenére is sokan pattannak kerékpárra megyénkben. A bicikli télen is az egyik legmegbízhatóbb közlekedési eszköz, ám vannak olyan közlekedési, karbantartási és öltözködési tanácsok melyeket célszerű ilyenkor betartani.

A Pécsett tanuló egyetemisták körében igen népszerű a kerékpározás, a karok könnyű biciklis megközelítése, a költséghatékonyság és az egészségtudatosság miatt. Sokan a környezetvédelem érdekében választják a kétkerekű járgányt. A hidegebb idő beköszöntével többen elpakolják a garázsba a bringát, de vannak, akik akár hóesésben, téli kabátban is a kerékpárra szavaznak.

A PTE Általános Orvostudományi Karának udvarában kialakított biciklitároló szinte mindig tele van, tegnap sem volt ez másként. A délelőtti szakadó eső ellenére is ötpercenként érkezett valaki kétkerekűvel. Sapkában, sálban, kesztyűben hajtották járgányaikat a hallgatók, egy fiatal lány például szoknyában érkezett. Lelakatolták a bicikliket, s már indultak is az épület felé, a tanórájukra. Három külföldi hallgatóval beszédbe elegyedtünk, mint mondták, reggel, amikor elindultak, még nem esett, ezért jöttek bringával. Ám a felhőszakadást látva úgy döntöttek, hogy ott hagyják a tárolóban a biciklit, s inkább hazataxiznak.

A kerékpározás télen is egészséges és pénztárcabarát közlekedési forma, ám ilyenkor rétegesebben kell öltözködni, s a bicikli karbantartására sem árt jobban odafigyelni. Olyan dzsekit vagy kabátot érdemes ilyenkor felvenni, amin nem fúj át a szél, a sapka, sál elengedhetetlen kiegészítő a mínuszokban. A láthatóság télen kiemelten fontos, ha az időjárás megkívánja akár már napközben is kapcsoljuk be a lámpákat. A hosszú sárvédő is jó szolgálatot tehet, így kevésbé lesz havas a cipő. A mozgó alkatrészeket ilyenkor többször ellenőrizzük, tartsuk karban, s a fékekre is figyeljünk oda, ilyenkor gyorsabban kophatnak.