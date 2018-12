Az ünnepekre a csomagok mellett sok képeslapot is kézbesít ilyenkor a posta

Évről évre egyre több csomagot küldünk ebben az időszakban, ezért nem árt idejében gondoskodni a feladásról, ha azt szeretnénk, hogy még karácsony előtt érkezzen meg az ajándék. Gőzerővel készült a Magyar Posta is az ünnepi csúcsszezonra.

A Magyar Postánál már október végén érezhető volt a csomagforgalom növekedése, tudtuk meg a vállalat sajtóosztályától. Tavaly több mint 21 millió belföldi és 18 millió külföldi küldeményt kezelt a posta, az idei évben ennél is többre számítanak. Ahogy az egész országban, úgy Baranya megyében is megfigyelhető a trend, miszerint minden évben egyre több csomagot adunk fel karácsony előtt, a számuk egy évvel korábban csak ebben a régióban 400 ezer volt.

A posta felkészült a hatalmas forgalomra, októberben egy nagy beruházás keretében új automata csomagfeldolgozó rendszert állítottak üzembe. Országszerte 60 forgalmas postán kapacitásbővítés történt, raktárakat építenek vagy extra csomagkiadó pultot alakítanak ki, hogy a folyamat minél gördülékenyebb legyen. Baranyában két helyen, a komlói és Pécs 2. postán növelték meg a tárolási kapacitást.

Karácsonyig már csak két hét van, ezért érdemes minél előbb feladni a csomagokat, hogy még időben megérkezzen. A Magyar Posta azt javasolja, a legkésőbb az ünnep előtti utolsó hét elejéig tegyük meg ezt. Online vásárlás esetén a webáruház jelzi, hogy a rendelés teljesíthető-e az ünnep előtt, hiszen az ő raktár- és csomagolási kapacitásától függ, mikorra várható a kiszállítás. A vállalat tanácsa szerint ilyen esetben azt is érdemes átgondolni, hogy a házhoz szállítást vagy a személyes átvételt választjuk. Az utóbbi lehetőség sokkal rugalmasabb, hiszen akkor és oda mehetünk a csomagért, amikor az számunkra a legmegfelelőbb.

A karácsonyi forgalomban nemcsak a csomagok, hanem a képeslapok küldése is népszerű, igaz az utóbbiak száma évről évre csökken. A Magyar Posta tájékoztatása szerint évente 1,2–1,6 millió darab képeslapot értékesít, ennek 40 százaléka karácsonyi üdvözlőlap. Aki pedig a technika adta lehetőségekkel szeretne élni, az kipróbálhatja a posta képeslapküldő alkalmazását. Ennek segítségével a saját telefonunkon lévő képekből készíthetünk személyre szóló, egyedi üdvözlőlapot, amit a nyomdai előállítás után kézbesít a posta a címzettnek.

Ludmerczky Ágnes éppen csekket fizetett be a postán, mikor megkérdeztük, ő miért szokott oda járni az ünnep előtt. Azt nyilatkozta lapunknak, hogy karácsony előtt csomagot és levelet is szokott feladni. Ahogy mondta, ő a hagyomány híve, ezért tavaly minden rokonnak küldött képeslapot, és idén is tervezi, hogy üdvözlőlappal köszönti szeretteit az ünnepen.

Hubert Péter a postán várakozott, mikor arról érdeklődtünk, ő szokott-e csomagot feladni karácsonykor. Lapunknak azt mondta, hogy csomagot nem szokott küldeni az ünnepekre, ő jobban szereti személyesen megajándékozni rokonait, barátait. Képeslapot sem szokott feladni ebben az időszakban, de ettől függetlenül jó hagyománynak tartja.

Fingernágel Angéla tőle szintén azt szerettük volna megtudni, hogy vár-e csomagot karácsony előtt, illetve, hogy szokott-e képeslapot feladni ebben az időszakban. Válaszából megtudtuk, hogy csomagot és képeslapot sem szokott küldeni. Az ünnep előtt ő leginkább a csekkek befizetése miatt látogatja meg a postát, ahogy ottjártunkkor is tette.

