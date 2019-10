Melegebb, levegősebb és fényesebb lesz a pécsi bazilika

A Dóm tér, a székesegyház külső megújítása után lehetőség nyílt kormányzati támogatásból a bazilika belsőterének, a fűtés, a villamos-, és a szellőzőrendszernek a korszerűsítésére.

A székesegyház fűtésrendszere a hosszú évtizedek alatt elavult, így szükségesé vált a modernizálása. A bazilika fűtése az 1960-as évektől egy olajfűtésű kazánról történt a meleg levegő befúvásával, erről térnek át a távhőre. A volt olajtartó és olajégős légfűtő berendezést lebontották, a helyén részben új vizesblokkegységet alakítanak ki.

Kezdetben úgy gondolták, a munkálatok nem befolyásolják a székesegyházban a liturgikus szertartásokat, a kulturális programokat. Úgy tervezték, hogy a székesegyház egyik felét zárják csak el a hívők, látogatók elől, ám már a kezdetekben látszott, hogy a munkálatok nagy porral, zajjal járnak, amire többen panaszkodtak. Így kénytelenek voltak meghozni azt a nehéz döntést, hogy az első ütem végéig, decemberig bezárják a székesegyházat.

Szerdán, amikor ottjártunk láthattuk, hogy még sok feladat vár a kivitelezőre. A négy padtömböt elbontották, az alatta lévő betont feltörték, majd a területet a régészek tárták fel. Jelenleg a padlófűtés alapjait alakítják ki a felbontott padlótömbök helyén, és mellette padlókonvektorokat építenek, amit a székesegyházhoz igazodó ráccsal vesznek körül.

A fűtés mellett korszerűsítik a világítás- és az audiovizuális rendszert is. Két kivetítőt alakítanak ki az oltár mellett, és a felszedett padok, lócák restaurálására, korszerűsítésére is sor kerül. Tavasszal a szellőzőrendszereket építik be a templomtérben és a kápolnákban, a legutolsó fázisban a padlót is lecsiszolják.

Ami lényeges

– December elejéig zárva lesz a székesegyház.

– A szentmiséket a Belvárosi templomban tartják.

– A teljes belső munkálatok jövő év nyaráig tartanak.