Békét hirdet a méhpásztor, Györkös Gábor

Györkös Gábor méhészként sem hétköznapi, emellett most az országban egyedülálló formájú, igen olcsó szálláshelyet épít. Kipróbált hozzá jó néhány szakmát és bejárta az El Caminót, Brazíliát, Mexikót, mire megtudta, hogy miről lehet felismerni a helyes utat.

– Tíz éve méhészkedik. Milyen szakmákon át vezetett idáig az útja?

– Autószerelőként kezdtem, kitanultam pincérnek és szakácsnak is, majd éveken át ingatlanközvetítőként dolgoztam. Az emberekkel jól kijöttem, de hiányzott a kapcsolat a természettel.

– Mit jelent az, hogy méhpásztor?

– Hogy pásztor vagyok, nem táppal, hanem legeltetéssel biztosítom az élelmiszert a méheimnek. Elszállítom a 76 méh­családomat a megfelelő helyre Pécs harminc kilométeres körzetében, amikor virágzik az akác, a gesztenye, a hárs, a napraforgó, a repce vagy az erdő ezer virága.

– Hogy kapcsolódik ide a rengeteg külföldi út?

– Hajóra készültünk dolgozni egy barátommal, de túl fiatalok voltunk, így csak egy brazíliai rokonlátogatás lett belőle. Aztán pár évvel később Floridában terveztük a folytatást, de munkát ott sem találtunk. Bejártam viszont innen Mexikót, Guatemalát. Laktam hostelekben, indián rezervátumban és megismertem az egyszerű emberek segítőkészségét. A kaland végül az El Caminón jutott célegyenesbe.

– Mi fogta meg a zarándokúton?

– Eleinte az is csak egy hátizsákos túra volt, de amikor átvágunk a Pireneusokon, az első húsz kilométeren két kilométert haladtunk felfelé. Porszemnyi mulandó létemet érezve döbbentem rá, hogy hol a helyem a természetben. Ez rendbe tette a lelkemet, békés természetközeli munkát és családot eredményezett. Itt jegyeztem meg azt is, hogy csak akkor történik velem bármi új, ha elindulok az úton, az útnak pedig adott ideje van. Lehet sietni, de azt ki kell pihenni, szóval úgy sem lesz gyorsabb.

– Innen jött a most kialakított pécsi hostel ötlete is?

– Részben, mert vannak közép-amerikai elemei is. Az egykori Kiskirály utcában húztuk fel az épületet, és a tervek szerint a nyáron megnyitjuk. Nyolc kapszulát készítettünk el, 1×2 méter területű 1,3 méter magas ágyhelyeket, ahol aludni, pihenni, olvasni lehet. A folyosón kollektív fürdőszoba és konyha is található, egy másik szinten pedig két apartman. Ez tehát csak egy erő- és információgyűjtő állomás, mert a turista útja mindig megy tovább.

Autószerelő és diplomás személyzetis

Györkös Gábor 1976-ban született Pécsett. Az 500-as számú Szakközépiskolában végzett autószerelőként, ott is érettségizett. Személyügyi szervezőként diplomázott a PTE FEEFI-n, közben felszolgáló, gyógymasszőr és szakács végzettséget is szerzett. Dolgozott Ford és Opel szerelőműhelyekben, felszolgáló volt az Elefántos Házban, üzletkötő a Pepsi Colánál, becsüs tanfolyamokat végzett és ingatlanokkal foglalkozott hét éven át, tíz éve pedig méhészkedik. Párja, Becze Ida vállalkozásnál adminisztrátor és a méhészetbe is besegít. Két gyermekük van, Gabriella 6, Georgina 2 éves.