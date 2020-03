Bezár a Hullámfürdő és az ANK uszodája, a vásárcsarnok továbbra is nyitva

Közleményt juttatott el szerkesztőségünkhöz Péterffy Attila polgármester a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos legújabb önkormányzati intézkedésekkel kapcsolatban.

„Amint arról minden bizonnyal a pécsi polgárok is értesültek, a kormány szerdán országos veszélyhelyzetet rendelt el az új koronavírus megelőzése érdekében.

Ezt a célt szem előtt tartva egészségügyi szakértők véleménye alapján azt kérem a pécsiektől, hogy nyugodtan, de felelősségteljesen viselkedjenek. Kerüljék az emberi érintkezéseket, a korábban megszokott, érintéssel járó köszöntéseket és lehetőség szerint a tömeget, valamint fokozottan ügyeljenek a gyakori kézmosásra, fertőtlenítésre. Továbbá lehetőség szerint ügyeik intézéséhez válasszák az online vagy telefonos elérhetőségeket. Azt kérem önöktől, hogy figyeljék híreinket a Facebookon, a sajtóban és a város honlapján, ahol minden intézkedésünkről részletes és pontos információt adunk (www.pecs.hu/koronavirus).

Azt kérjük a pécsi szülőktől, hogy fontolják meg: ha tehetik, óvodába, bölcsődébe ne vigyék a gyermeküket, lehetőség szerint idős rokonaikat, ismerőseiket gyermekeikkel ne látogassák. A mai tudásunk szerint a 25 év alatti fiatalok úgy tudják hordozni az új koronavírust, hogy ennek nincsenek is tudatában: akár tünetmentesek is lehetnek, így könnyen megfertőzhetik az idősebbeket. Arra is megkérem a pécsieket, hogy lehetőség szerint ne utazzanak külföldre a járvány ideje alatt.

Felhívjuk a pécsi polgárok figyelmét, hogy a vásárcsarnok minden nap nyitva tart. Ha tehetik, ne a hagyományosan nagy forgalmú szerdai és szombati napokon látogassák a csarnokot.

A veszélyhelyzet bejelentése után csütörtökre személyesen kértem a megyei védelmi bizottság rendkívüli összehívását, amelytől aktuális helyzetképet kértem és kaptam a megbetegedések baranyai helyzetéről.

Polgármesterként az új koronavírus megelőzése érdekében az alábbi konkrét intézkedéseket hoztam:

Csütörtökön polgármesteri koordinációs csoportot hoztam létre a vírussal kapcsolatos információk összegyűjtése, kiértékelése és a kormányzati operatív törzs utasításainak követése érdekében. A csoport feladata továbbá a megelőzés érdekében tett intézkedési javaslatok kidolgozása az összes önkormányzati cégre és intézményre vonatkozóan, valamint a kapcsolattartás minden más illetékes szereplővel.

Utasításomra a vírussal kapcsolatos kommunikációt magyar és angol nyelven is folytatja az önkormányzat azért, hogy a Pécsett nagy számban tartózkodó külföldi diákokat is informálni tudjuk.

Összehívtam az önkormányzati cégvezetőket, intézkedési tervet kértem tőlük a kialakult helyzetre tekintettel. Célunk, hogy a városi közszolgáltatások zökkenőmentesen működjenek. Arra is megkértem őket: vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy minél nagyobb létszámban dolgozhassanak kollégáik távmunkában.

Az önkormányzati fenntartású szociális intézményekben látogatási tilalmat vezettem be. Utasítást adtam arra, hogy szombattól a fenntartók zárják be a Hullámfürdőt és az ANK uszodáját.

Elsődleges célunk, hogy a közösségi közlekedés folyamatosan működjön. Ezért a Tüke Busz Zrt. buszvezetőinek védelmében kérésemre az eddigi elsőajtós felszállás helyett csak a hátsó ajtókat használhatják az utasok. A buszok első ajtajai zárva lesznek, a sofőröknél nem lehet jegyet venni, a buszvezetőket védőszalaggal választjuk el az utastértől. A buszokon fokozott fertőtlenítést és fokozott szellőztetést rendeltem el.

Az intézkedések egy része kényelmetlenül érintheti a pécsieket, ezért a lakosság megértését kérem. Vegyék figyelembe, hogy minden lépésünk az önök egészségének megóvását szolgálja. Legyünk türelmesek és vigyázzunk egymásra!”

Péterffy Attila

Pécs Megyei Jogú Város polgármestere