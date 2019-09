Boros Misi lesz az ifjúsági fővédnök

Három nap, három helyszín, több mint száz program: röviden így lehetne összefoglalni a szeptember 28-án kezdődő Katolikus Társadalmi Napokat. A rendezvény célja, hogy a Katolikus Egyház bemutassa, milyen széles spektrumban van jelen a hétköznapokban.

Péntektől vasárnapig számos színes programmal, előadásokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel, koncertekkel várják az érdeklődőket. A tegnapi sajtótájékoztatón az is elhangzott, komoly kihívás volt, hogy olyan koncertelőadókat találjanak, akik a Katolikus Társadalmi Napokba és a Pécsi Napokba is beleférnek, így eset a választás, Caramelre és Pápai Jocira, akiknek a koncertje a Széchenyi téren lesz pénteken és szombaton este fél 8-tól. A Széchenyi téren, a Jókai téren 32 tematikus sátrat állítanak fel, ahol számos oktatási, szociális intézmény, civil és segélyszervezet mutatkozik be. A sportolni vágyók sem maradnak esemény nélkül, szombat reggel nyolctól a Nagy Lajos Gimnázium épületétől indul a Fuss a pappal elnevezésű elmélkedő futás.

A Jókai téren szombat délután tudományos népszerűsítő előadásokat tartanak, többek között a Katolikus Társadalmi Napok ifjúsági fővédnöke, Boros Misi a hitéről és a muzsikáról beszél, Lankó József alsószentmártoni plébános a cigánypasztoráció tapasztalatairól és nehézségeiről, Tóth Zsolt régész a székesegyház altemplomának feltárásáról, Sümegi József diakónus a pécsi egyházmegye múltjából csemegéz. Vasárnap a székesegyház környéke népesül be, ahol gyermekprogramok, vetélkedők, különleges ételkóstolók lesznek.