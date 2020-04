Csak ideiglenesen álltak le a munkák a Ferencesek utcájában

A Ferencesek utcájában munkálatokat végző Szedibau Építőipari Kft. és a megrendelő pécsi önkormányzat néhány nappal ezelőtt döntött úgy, hogy a járványügyi veszélyhelyzetben a kivitelezést ideiglenesen felfüggeszti.

Mint megtudtuk, a kivitelező nem szeretne hosszú időre leállni, de a dolgozóik és a pécsiek védelme érdekében lépéséket kell tenniük a járványhelyzet miatt, így a munkavégzést át kell szervezniük.

Bár másutt is zajlanak építkezések Pécsen is, a Ferencesek utcája abból a szempontból igencsak speciális, hogy rendkívül szűk, boltok és lakások is találhatók benne, ezért még a kijárási korlátozás ellenére is viszonylag forgalmasnak mondható ez az egyébként is frekventált pécsi közterület. Úgy tudjuk, hogy a kivitelező cég már áprilisban folytatná a munkát, így néhány hétnyi csúszásra számíthatnak a boltosok, üzletek.

Az egyik népszerű vendéglátóhely, a Kisülés Kávézó üzletvezetője, Sági Sándor azt mondta, hogy most nincsenek nyitva és megértik a kivitelező döntését, de nagyon bíznak abban, hogy mihamarabb folytatni tudják a munkát. Mint mondta, eredetileg márciustól júniusig tartott volna ez az ütem, ami most várhatóan csúszik.

A Ferencesek utcája bérlőinek, üzlettulajdonosainak helyzete már a járvány előtt is téma volt a városi képviselő-testületben. A fideszes Barkóczi Csaba a március eleji közgyűlésen ezzel kapcsolatban azt kérdezte, hogy van-e koncepció arra, hogy a város kompenzálja az önkormányzati tulajdont bérlőket. Akkor Péterffy Attila, Pécs polgármestere azt mondta, reméli, erre nem kerül sor, mert olyan tervet készítettek, amivel kivédhető a vendéglátóegységek forgalomcsökkenése. A járvány azonban mindezt felülírta, így a boltosok – másutt is – egyfajta segítségre, kompenzációra számítanának.

A Ferencesek utcájának felújítását még az előző városvezetés indította el, és azért nem csupán a burkolatot cserélték le, mert az utca alatti elöregedett vízvezeték-rendszer is megérett a cserére. Az volt a cél, hogy a szolgáltatók egyszerre, összehangoltan végezzék el a felújítási munkákat a saját hálózatukon, hogy a későbbiekben már csak az esetlegesen bekövetkező, előre nem látható meghibásodások miatt kelljen felbontani a burkolatot.