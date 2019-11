Csökkentenék a rezsiköltséget a településen

Jó pár éve az iskola, a hivatal, az idősek klubja és az egészségcentrum fűtését is faaprítékkal üzemelő kazánnal oldják meg Hosszúhetényben, amely már így is jóval alacsonyabb fűtési költséget eredményezett a gázkazános üzemeltetéshez képest, most viszont még tovább szeretnék a rezsit csökkenteni.

Az önkormányzat a Magyar falu programban pályázott gépek beszerzésére, többek között egy ágaprító vásárlását tervezik, amely jó szolgálatot tenne a településnek. Tovább csökkentenék a közintézmények fűtési díját, valamint a lakosság is igénybe vehetné a berendezést, hogy a levegőt szennyező égetés helyett a praktikusabb megoldást válasszák. – Jó öt éve cserélte le az önkormányzat a gázkazánokat az intézményekben, az aprítékkal üzemelő kazánnal pedig harmadával csökkentettük a fűtési költséget úgy, hogy vásároljuk az aprítékot. Ha a faluban felgyülemlő ágakból származó aprítékot hasznosítjuk, akkor további 20 százalékkal alacsonyabb lesz a fűtési költség – mondta Pál Attila, a Hosszúhetényi Településüzemeltetési NKft. ügyvezetője. Jelenleg Mecseknádasddal közösen használják az ágaprítót, de szeretnének saját gépet vásárolni, hiszen azt maximálisan ki tudnák használni a faluban. Más településeken is akad jó példa a fenntartási költségek csökkentésére, a dunaszekcsői középületek fűtését is biomasszával üzemelő kazánok biztosítják, az elektromos energiát pedig a napelemek termelik. Bezedeken szintén faaprítékos kazánokra terveznek váltani, az önkormányzat által kitermelt energianyár -ültetvényt így tudják hasznosítani. A hivatal és a kultúrház energetikai korszerűsítésére pályázati forrást is nyertek, jelenleg a műszaki egyeztetések zajlanak. Lovas Norbert, polgármester elmondta, a beruházással éves szinten milliós nagyságrendű fűtési díjat tudnak majd megspórolni.