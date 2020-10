Csorbai Ferenc iratokat vitt vissza a mohácsi városházára

Mintegy négy órán keresztül tartott csütörtökön a városházán a korábbi polgármester, az MSZP-s Csorbai Ferenc és a vasárnap megválasztott új városvezető, Pávkovics Gábor találkozója. Az átadás-átvétel rendben lezajlott, Csorbai Ferenc elismerte, ő járt a hivatalban a választást követő éjszakán.

Amint arról beszámoltunk, hétfőre virradó éjszaka ismeretlenek jártak a városházán, ahonnan iratokkal távoztak. Az esetet megörökítette a biztonsági kamera. Pávkovics Gábor szerint a felvételeken négy ismeretlen személy látszik, akik bemennek a városházára, majd onnan dobozokkal távoznak. Az ügyben a mohácsi aljegyző feljelentést tett, a felvételeket pedig átadták a rendőröknek.

Az esettel kapcsolatos fejlemény, hogy időközben Csorbai Ferenc közösségi oldalán elismerte, ő járt a hivatalban a választást követő éjszakán. Azt írta, csak a személyes holmiját vitte magával, iratokról nem tett említést. Ennek ellentmond azonban, hogy csütörtökön, az átadás-átvételre Csorbai Ferenc iratokat vitt magával, s azt átadta Pávkovics Gábornak. Mohács polgármestere lapunknak elmondta, pályázatokkal kapcsolatos dokumentumokról, szerződésekről, teljesítési igazolásokról van szó.

A találkozó – Pávkovics Gábor elmondása szerint – korrekt légkörben zajlott, s mintegy négy órán keresztül tartott, s még pénteken is folytatódott. Szó esett természetesen a hétfőre virradó éjszaka történtekről is. Mohács polgármestere szerint Csorbai Ferenc szóban is megerősítette, ő járt az épületben, ennek okára azonban nem adott magyarázatot. Az új összetételű képviselő-testület – amelyben kétharmados többsége van a nemzeti oldalnak – alakuló ülésére jövő pénteken kerül sor. Ezen alpolgármestereket is választanak. Pávkovics Gábor dr. Csizmadia Csabát – aki listán szerzett mandátumot -, és külsősként Cserdi Áront kérte fel a posztra, akik el is vállalták a megbízatást.