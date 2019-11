Egész napos programsorozattal ünnepli tizedik évfordulóját a pécsi Afrika Kutatóközpont

Előadásokkal, maszkkiállítással és koncerttel ünnepli fennállásának tizedik évfordulóját a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Bölcsészettudományi Karán működő Afrika Kutatóközpont (AK) a baranyai megyeszékhelyen pénteken.

Tarrósy István, a PTE bölcsészkarának egyetemi docense, az AK vezetője az MTI érdeklődésére elmondta, hogy a központ tizedik évfordulójára összeállított program során Dél-Szudánról és Etiópiáról hallgathatnak meg előadásokat az érdeklődők, akik egy szubszaharai maszkkiállítást is megtekinthetnek, este nyolc órától pedig táncolhatnak a Jam Tribe Live Band koncertjén.

Felidézte: 2009-ben az ország felsőoktatási intézményei közül elsőként Pécsett a PTE-n alakult meg Afrika Kutatóközpont. A pécsi műhely azóta a hazai afrikanisztikai kutatások hálójának egyfajta koordinátorává vált, és számos eszközzel igyekszik támogatni a magyar „Afrika-tudásbázis” erősödését, szélesedését – tette hozzá.

Ezek közül kiemelte, hogy az idén már a tizenharmadik évfolyamánál jár az általuk szerkesztett Afrika Tanulmányok című folyóirat, de ide sorolta a Magyar Afrika Társaság támogatásával megjelenő könyveket és a folyamatos terepmunkák, valamint hazai és nemzetközi konferenciák szervezését is.

Kitért arra, hogy az itthon is hasznosítható tudást biztosító afrikai témákkal foglalkozó egyetemi hallgatók, doktoranduszok száma folyamatosan nő hazánkban és a felsőoktatási, civil és gazdasági együttműködésekre koncentráló akarat egyre határozottabb. „A pécsi központ jelenleg az ország nemzetközi mércével is meghatározó afrikanisztika műhelye” – hangsúlyozta.

Tarrósy aláhúzta: PTE-n hosszú évek óta folyik Afrika-témájú kurzusok, témák oktatása magyar és angol nyelveken. Mindez hátteret szolgáltat egy leendő afrikanisztika mesterprogramnak is – hangsúlyozta, hiszen ennek beindítását tervbe vette az intézmény. Ezt az is megalapozza, hogy idén április elején tette közzé a magyar kormány a hazai „Afrika-stratégiát”, melyben egy ilyen képzésnek is szerepet szán a kabinet – emelte ki.

Beszámolt arról, hogy a PTE kiterjedt együttműködési hálót épít évek óta az afrikai kontinensen is: külön Afrika-programot munkált ki a minőségi afrikai hallgatói rekrutáción túlmenően a kétoldalú oktatási és kutatási együttműködések szorgalmazása érdekében.

Mint mondta, jelenleg Marokkóban, Etiópiában, Kenyában, Ruandában, Tanzániában, Nigériában, Botswanában és a Dél-afrikai Köztársaságban rendelkeznek intézményes kapcsolatokkal. Ezek között az etióp Mekelle és Addis Abeba egyetemekkel számos oktatói és hallgatói cserére került sor, illetve Mekellében részt vesznek egy helyi új doktori képzés beindításában. A tanzán Dar es Salaam Egyetemmel közös kutatási projekteket valósítottak meg, de együttműködnek a Kampala International University in Tanzania-val is. Kenyában kiterjedt együttműködésük van a Kenyatta University-vel, ahol bő egy éve egy jogász kollégájuk vendégprofesszorként is tevékenykedik. A University of Rwanda-n kutatási kapcsolatokkal rendelkeznek, Nigériában pedig elsősorban Ternák Gábor professzornak köszönhetően ápolnak több intézménnyel szoros kapcsolatot.

Tarrósy István a pécsi rendezvények közül kiemelte, hogy a Nemzetközi Tavasz interkulturális rendezvénysorozat keretében minden évben az egyik legvonzóbb hét az Afrika Napok, melyen a PTE-n tanuló csaknem 400 afrikai diák is tevőlegesen részt vesz. Elmondta: 2020 áprilisában rendezik meg újból a sorozatot, benne a hatodik Pécs African Studies Conference tudományos konferenciát.