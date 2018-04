Egy jót medvehagymázhattunk idén a hagyományos fesztiválon

Az idei Medvehagyma Fesztivál idején egész Orfűn változatos programokkal várták a látogatókat.

A 2018-as év jubileum a fesztivál számára, ugyanis idén tizenötödik alkalommal szólt minden a méltán híres gyógynövényről. A rendezvény fő helyszíne továbbra is a Kemencés Udvar volt, azonban a Medvehagyma házban, a Malmoknál, és a Palkó Sándor sétányon is a medvehagyma volt terítéken.

A Kemencés Udvar kapuján belépve az első utam a sajt- és füstölthús-különlegességek standjához vezetett, ahol házias ízekkel várták a látogatókat. Idén rászántam magam, és megkóstoltam az ehető virágok (és persze medvehagyma) felhasználásával készített pesztókat és krémeket is – és milyen jól tettem! Először a savanyított fügével kezdtem, majd a gyermekláncfű-virággal díszített falatkából is vettem egyet. Máshoz nem hasonlítható, de mindkettő nagyon finom volt. Különböző kézműves borok, sörök, szörpök és lekvárok is megtalálhatóak voltak az udvarban, a standok előtt mindig állt néhány érdeklődő, aki a hazai termelők által készített termékeket kóstolgatta.

Csillogó szemű gyerekek

Népszerűek voltak a játékos főzőprogramok és szakácspárbajok is, vasárnap például az 5 és 10 év közötti szakácspalánták mesterszakács segítségével készítettek medvehagymás túrógombócot. A kicsik a forró vízzel teli lábost körbeállva csillogó szemmel várták, mikor fő meg végre az általuk gyúrt gombócka, amit végül a szülők is büszkén kóstoltak. Eközben a színpadon a dél-dunántúli gasztronómiai iskolák diákjai izgalmakkal teli párbaja zajlott. A fiatalok különböző hozzávalókkal teli csomagokat kaptak, melyben természetesen a fő hangsúly a medvehagymáé volt, ennek felhasználásával készítették el az ételeiket.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület is képviseltette magát a fesztiválon, az ő standjuknál különböző madaras keresztrejtvények, színezők és párkereső játékok várták a kisebbeket. Amíg egy gyerkőc épp egy vörösbegyet színezett, a szülők sem unatkoztak, az apuka egy faodút illesztett össze, kisebb-nagyobb sikerrel. Én is kipróbáltam, megküzdöttem érte, de sikerült. Horváth Imréné, az egyesület tagja elmondta, minden olyan eseményre kitelepülnek, ahol a természet van a központban, ilyen a Medvehagyma Fesztivál is.

Duplázódó látogatószám

Mint Serényi Andrástól, a Medvehagyma Fesztivál szervezőjétől megtudtuk, a tavalyi évhez képest majdnem duplájára nőtt a látogatók száma. A könnyebb megközelíthetőség érdekében a fesztivál három helyszíne között idén kisvasút szállította az embereket. A Fishing On Orfű után a Medvehagyma Fesztivál a legtöbb embert megmozgató esemény a településen, mely évről évre egyre népszerűbb a baranyaiak körében. Idén az idő is kegyes volt, szombaton egész nap verőfényes napsütés volt Orfűn, vasárnap kicsit beborult, de még így is kellemes időben medvehagymázhattunk. A fesztivál immár tizenöt éve családi vállalkozásként működik, Serényi Ákos volt a megálmodója, nyugdíjba vonulása után fiai vették át a stafétabotot.

A virágzásakor már mérgező

A medvehagymát a szervezet kéményseprőjének is nevezik, gyógyászati célra mind a száras levele, mind a hagymája felhasználható. A-, B1-, B2-, és C-vitamint tartalmaz valamint az ásványi anyagok közül magnéziumot, nagy mennyiségű vasat, cinket, kalciumot, szelént és mangánt is. Az egyik legerősebb vértisztító növény, csökkenti az artériák meszesedését, gátolja a vérrögképződést, csökkenti a vérzsír szintjét, a koleszterin- és trigliceridszintet is. Emellett gyomor- és béltisztító hatása is van, bélféregűző, szélhajtó hatású. A tavasszal gyűjtött leveleket szárítást követően leforrázva teaként is fogyaszthatjuk. Virágzás előtt gyűjtsük, mert virágzáskor a növény mérgező.

Ínycsiklandó krémleves

Egy fej hagymát felkockázunk, és egy kevés olajon serpenyőben megdinszteljük. Ráteszünk egy csokor, nagyjából összevágott medvehagymalevelet, és megfonnyasztjuk. Hozzáadunk két gerezd áttört fokhagymát, és összeforgatjuk. Egy másik edényben felteszünk főni két-három felkockázott burgonyát egy csipet sóval. Amikor megfőtt, levesszük a tűzről, és anélkül, hogy leszűrnénk, hozzátesszük a megpárolt medvehagymát, és botmixerrel krémesre dolgozzuk. Visszatesszük a tűzre, és felöntjük egy kevés vízzel. Megsózzuk, megborsozzuk, és megszórjuk őrölt szerecsendióval, majd hozzáadunk egy deci tejszínt is. Végül a levest tányérba szedjük, és megszórjuk reszelt füstölt sajttal.