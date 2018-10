Egy szebb épületben szólalhat majd meg a tehetségek zenéje

Hírnevéhez méltóan végre kívül-belül megújul a pécsi Liszt Ferenc Zeneiskola Rákóczi úti épülete. A belső munkálatok már javában folynak, s nemsokára az iskola omladozó külseje is új köntöst kaphat.

A megyeszékhelyen már egészen 1788-tól kezdve létezik szervezett zeneoktatás. 1952-től a Pécsi Zenekonzervatórium kettéválása után pedig létrejött a Liszt Ferenc Zeneiskola, mint alsófokú művészetoktatási intézmény, s azóta szinte „önti magából” a jobbnál jobb zenészeket a magas szintű oktatásnak köszönhetően.

Viszont a színvonal és a szakmai eredmények már hosszú ideje nincsenek összhangban a két épületből álló intézmény Rákóczi úti egységével. Kívülről és belülről egyaránt omladozó falak fogadták a zenélni igyekvő diákokat. De szerencsére végre valami elindult, hiszen a felújítási munkálatok az iskola belsejében már javában folynak, s ezenfelül egy városfejlesztési beruházásnak köszönhetően, nemsokára új, nevéhez méltó külsőt is kaphat az épület. Ez városképileg is rendkívül fontos lenne, hiszen a Rákóczi út az egyik legforgalmasabb útszakasz Pécsett.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– A tankerület pályázati keretéből az épületben a szakemberek elektromos rekonstrukciót hajtottak végre, a folyosók pedig teljesen új burkolatot kaptak, s emellett a termek és a folyósok festése is folyamatban van – mondta el lapunknak Zsoldos Attila, a pécsi Liszt Ferenc Zeneiskola igazgatója. – A munkálatok ugyan még folynak, de a tanítást szeptember 10-én már el tudtuk kezdeni az intézményben, és a belső felújítások várhatóan október 31-ig teljesen be fognak fejeződni.

Az igazgató hozzátette, hogy a városfejlesztési forrásoknak köszönhetően az intézmény új külsőt is kaphat. Utalva Őri László alpolgármester júniusi bejelentésére, miszerint mintegy 100 millió forintos keretből a nyílászárók kicserélése és a hőszigetelés mellett, az iskola omladozó homlokzata és rossz állapotban lévő teteje is megszépülhet a közeljövőben.

A városfejlesztési források révén egyébként már több pécsi iskola felújítása is folyamatban van.

Elismert zenészeket indított az iskola

A pécsi Liszt Ferenc Zeneiskolában jelenleg több mint nyolcszáz diák tanul zenélni, akiket ötvenegy tanár oktat jó szakmai felkészültséggel és lelkiismeretes munkával a két önálló épületen kívül is, járva több általános iskolát. A tanulók az elméleti képzés mellett huszonegy hangszer közül választhatják ki a magunknak legkedvesebbet.

Az intézményből 1952-es megalapulása óta számos neves, világhírű zenei személyiség került ki. Többek között Jandó Jenő (Kossuth-díjas zongoraművész), Ligeti András (hegedűművész-karmester), Eötvös József (gitárművész) vagy Balog József (klarinétművész). De az utóbbi 15 évben is sorra olyan zenészeket nevelt ki az iskola, mint Vardai István (gordonkaművész), Balog Ádám (zongoraművész). A legfiatalabbak közül pedig Boros Mihály (zongoraművész) és Ignácz Péter (énekes) is televíziós tehetségkutató műsort nyert a közelmúltban, a szintén rendkívül tehetséges Remenyik Balázs (zongoraművész) pedig döntős helyezést ért el.