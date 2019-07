Egy tonna dinnye fogyott el a kóstolón

A hazai, ormánsági dinnye népszerűsítése volt a célja az immár hagyományosnak mondható kóstoltatásnak. Tegnap reggel a pécsi Kossuth téren megrendezett akció igen népszerű volt, hiszen alig több mint egy óra alatt elfogyott az egy tonna görögdinnye.

Sokan kíváncsiak voltak a baranyai dinnyékre idén is, egy pécsi anyuka két kisgyermekével érkezett a kóstolóra. Mint mondta, a párja tájékoztatta pár nappal ezelőtt, hogy lehetőség lesz megkóstolni az ormánsági dinnyét pénteken délelőtt a Kossuth téren. Mivel mindkét gyermeke szereti a görög- és sárgadinnyét, nem is volt kérdés számukra, hogy ellátogatnak a rendezvényre. Az anyuka előrelátó volt, nedves törlőkendővel is készült, így a dinnyelétől ragadós kezecskék pár másodperc alatt tiszták is lettek. A kis családon kívül még több százan falatoztak a mézédes gyümölcsből.

A pécsi dinnyepromóció célja egyrészt az volt, hogy az emberek megismerjék a környéken termesztett kitűnő minőségű gyümölcsöket és az, hogy meg tudják különböztetni a hazait a külfölditől, illetve egyúttal népszerűsítették az őstermelőket is. Ebben nagy szerepet játszik az a különleges dinnyevédjegy, mely egyértelműen jelzi, hogy helyben termett gyümölcsöt fogunk a kezünkben. A matricák termelői azonosítóval is el vannak látva, melyet egy különleges Keresd a dinnyést! elnevezésű okostelefonos alkalmazásba is betáplálhatunk. Az applikáció segítségével pontos adatokat kapunk arról, ki termelte a dinnyét, illetve arról is, hogy a gyümölcs honnan és milyen körülmények között került a piacra.

A dinnyekóstoltatáson Rittlinger József, a Nemzeti Agrár­gazdasági Kamara megyei elnöke úgy fogalmazott, a baranyai termelők ebben a szezonban is kiváló minőségű dinnyét termesztettek, amiket a belföldi és a külföldi piacokra is nagy mennyiségben tudnak eljuttatni. Müllerné dr. Juhos Bernadett, a megyei kormányhivatal főigazgatója elmondta, különböző szervezeti egységeiken keresztül ellenőrzik a dinnyetermelés folyamatának összes fontos állomását, a kezdetektől egészen a piacra kerülésig.