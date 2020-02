Egyre csak nő a „gumihegy” Pécs határában

Egyre csak gyűlnek a használt gumiabroncsok Pécs határában, Cserkút közigazgatási területén, egy magántulajdonban lévő telken. A „gumihegy” több olvasónknak is szemet szúrt.

Hatalmas gumihegy nőtt Pécs határában – hívta fel a figyelmet több olvasónk is a közelmúltban. Mint többen is írták, a 6-os úton, Szentlőrinc felé haladva, ahogy elhagyjuk Pécset, használt gumiabroncsok állnak halomban – mennyiségük egyre növekszik, egyesek szerint a telek talán már meg is telt.

Mint azt a Baranya Megyei Kormányhivataltól megtudtuk, hozzájuk is több bejelentés érkezett az elmúlt év végén az ügyben. A kormányhivatal környezetvédelmi szakemberei az érintett cserkúti ingatlanon, továbbá a terület tulajdonosának két pécsi telephelyén több alkalommal hatósági ellenőrzést, helyszíni szemlét tartottak.

Több száz tonna is lehet

– A vizsgálat megállapította, hogy a cserkúti bekerítetlen területen rendkívül nagy mennyiségű, nagyon rossz állapotban lévő, további használatra nem alkalmas gumiabroncs található, amelynek eredete – a tulajdonos nyilatkozata alapján – részben ismeretlen – tájékoztatta lapunkat a kormányhivatal. – A rendezetlenül, egymásra dobálva elhelyezett gumiabroncsok összsúlya több száz tonnára becsülhető. Tekintettel arra, hogy a gumiabroncs-hulladékot ellenőrizetlen körülmények között helyezték el a magánterületen, és az így előidézett állapot sérti a vonatkozó hulladékgazdálkodási előírásokat, a kormányhivatal – hatáskör hiányában – december végén az illetékes Kővágószőlősi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél kezdeményezett hatósági eljárást a hulladék mielőbbi jogszabályszerű kezelése – azaz engedéllyel rendelkező hulladékkezelő részére történő elszállítása – érdekében.

Cserkút tavaly még a kővágószőlősi, idéntől azonban már az orfűi közös önkormányzati hivatalhoz tartozik – mint azt Hegedüs Zsolttól, Cserkút polgármesterétől megtudtuk, mindkét érintett jegyző megtette a szükséges bejelentéseket valamennyi illetékes hatóságnál. Bíznak a mielőbbi megoldásban – megengedhetetlennek tartják, hogy használt gumiabroncsokat tároljanak a területen.