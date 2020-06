Egyszer csak leállt a szigetvári óvoda építése

A polgármester nem adott érdemi információt.

„A Széchenyi utcai Napsugár Óvoda ügyében tájékoztatom arról, hogy a közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelező teljesítését, munkáját kirendelt igazságügyi szakértő vizsgálja, így a folyamatban levő ügyben nem áll módomban tájékoztatást adni” – mindössze ennyit válaszolt a baloldallal szimpatizáló Vass Péter szigetvári polgármester, akit az MSZP 2018-ban képviselőjelöltként támogatott.

Lapunk ugyanis olvasóink jelzése alapján azt kérdezte a városvezetőtől, hogy miért állt le az építkezés, az épület milyen készültségi fokban van, mikor és ki fogja befejezni a munkát, egyáltalán mi volt a határidő, valamint mennyit is fizetett ki erre eddig a város a vállalkozónak.

Vass hallgatott, de még azt sem árulta el, hogy hány szigetvári gyermeket érint a botrányos beruházás.

Megtudtuk azonban, hogy nagyjából 100-120 gyermek lehet érintett, s immár az intézmény jövőjét illetően is komoly problémát jelenthet a munkálatok megakadása, hiszen a szülők elbizonytalanodtak abban, hogy egyáltalán a Napsugár óvodába írassák-e be a csemetéjüket. Az intézmény ugyanis most is több helyszínen – köztük a gimnázium tetőterében és a bölcsődében – működik, a munkálatokat pedig az eredeti tervek szerint már sokkal korábban, tavaly be kellett volna fejezni.

Lapunk információi szerint egyébként nagyjából félkész lehet az ingatlan, egyelőre vitatott, hogy miért is vonulhatott le a kivitelező a munkaterületről. Elképzelhető, hogy olyan nem várt problémákkal találkoztak – a födémszerkezet kritikus állapotával –, amik az eredeti vállaláskor nem voltak ismertek, de akár elszámolási probléma is felmerülhet forrásaink szerint.

Képünk illusztráció.