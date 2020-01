Elkészült a magasház helyén az új közpark és a modern játszótér

Napokon belül átadhatják a pécsieknek a magasház helyén kialakított parkot – tudta meg lapunk. A kivitelező már levonult a területről, a műszaki átadás-átvétel folyamata zajlik jelenleg. A munkát még az előző városvezetés kezdte el, a szellemház bontása pedig az Orbán-kormány támogatásából valósult meg.

Hamarosan pont kerülhet a szellemház több évtizedes történetére, hiszen lapunk a helyszínen megtudta, hogy napokon belül meg is nyithatják a magasház helyén épült parkot. A kivitelező ugyanis már levonult a területről, ahol egy remek, izgalmas és gumival borított játszóteret hoztak létre, amit külön kerítéssel is körbevettek. A parkban padokat helyeztek el, valamint bokrokat ültettek, füvesítettek, új parkolókat is telepítettek, valamint elektromos töltőállomást is felszereltek. Az összesen 138 millió forintba kerülő fejlesztés során egy kávézót is kialakítottak.

A több mint két évtizedig üresen álló szellemháztól azt követően tudott megszabadulni a baranyai megyeszékhely, hogy a fideszes városvezetés lépéseket tett annak érdekében, hogy az életveszélyes ingatlant elbontsák. A házat még a rendszerváltás idején ürítették ki, miután rozsdásodást észleltek a szerkezetben. A 2000-es évek elején a szocialista városvezetés úgy költött el horribilis összegeket, több százmillió forintot az épület szerkezeti megerősítésére, hogy valójában nem volt konkrét és pontos tervük arról, miként is hasznosítsák. Egy ideig úgy tűnt, hogy kollégium lesz belőle, de ebből sem lett semmi. A szocialisták még 2008-ban eladták egy magyar-spanyol cégnek, az pedig hagyta, hogy életveszélyessé váljon a szellemház – nem gondoskodtak ugyanis a megfelelő karbantartásáról.

A megoldást végül az Orbán-kormány egymilliárdos támogatásából az előző városvezetés idején megvalósított bontás jelentette, aminek következtében indíthatta el szintén az előző pécsi önkormányzat a park építését.

Az ügyben kerestük az új baloldali városvezetést is, de három hét alatt sem kaptunk választ a megkeresésünkre.