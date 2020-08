Elkezdődtek az építési munkálatok a siklósi várkertben

Néhány napja megkezdődtek a kivitelezési munkálatok a Zöldváras Zöldváros – A siklósi várkert környezettudatos és fenntartható fejlesztése című projekt keretén belül.

A 350 millió forintos beruházás eredményeként rendezvénytér, szolgáltatóház és játszótér is lesz a várkertben. Mint arra Riegl Gábor polgármester felhívta a helyiek figyelmét, a kivitelezés várhatóan 2021 márciusában fejeződik majd be, addig a várkert nem látogatható. Az érintett területet három oldalról zárták le, ám a vár a Perényi köz felől a nyugati oldalon lévő kavicsos sétányon gyalogosan továbbra is megközelíthető.

A beruházás ideje alatt a környéken időszakos forgalomkorlátozások várhatóak. A külső várfal északi oldalán parkolókat alakítanak ki, itt szakaszos vagy félpályás útlezárásokra és esetleges parkolási tilalomra kell számítani, melyekről a kivitelező tájékoztatja az ingatlantulajdonosokat és az arra közlekedőket.