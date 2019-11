Elvis újra itt él közöttünk

Ez a cím nem valamiféle hangzatos szlogen: Elvis Presley egyik leghíresebb tengerentúli, majd európai imitátora, a komlói Végvári Sándor, avagy Shawn Vegvary egy hónapja hazatért szülőföldjére, és végleg Magyaregregyen telepedett le.

– Hogy került Amerikába?

– Hát az jó régen volt, éppen ötven éve. Több komlói rockbanda oszlopos tagjaként meg akartam tanulni a tengerentúli zenét, amit a Luxemburg Rádióban esténként titokban hallgattam. Egy 350 köbcentis Jawa motorral és utánfutóval mentem ki turistaként Ausztriába, majd Bécsben megismerkedtem egy Salt Lake City mellől érkezett sráccal. A családja farmjára mentem ki cowboyként dolgozni, a keresetemből pedig vettem egy bogárhátú Volkswagent, amivel nekiindultam Kaliforniának. Ott a Sierra Nevada College zeniskolába jártam és benzinkútnál dolgoztam Palm Springsben, ahol akkortájt olyan sztárok éltek, mint Sony és Cher, Frank Sinatra, vagy éppen Elvis Presley.

– Azért ez még kevés a sztárokkal való barátkozáshoz.

– Nekem sem akárhogyan jött össze. A benzinkútnál rablók jártak, s eltörték a gerincemet, hat hónapig feküdtem gipszágyban. A kórház főorvosa viszont Elvisnek a háziorvosa volt, s ő elmesélte neki, hogy egy magyar zenész diákot milyen szörnyű módon helybenhagytak. Ettől kezdve Elvis támogatta a gyógyításomat, majd amikor rendbe jöttem, fogadott a házában is.

– Ezért lett Elvis-imitátor?

– Mindig szerettem a sokoldalú zenéjét, és természetesen ez is közrejátszott benne. Mindemellett én countryt, bluest is játszom, és bendzsózni is megtanultam kint. Aztán amikor végigjártam a tengerentúlon több tucatnyi államot énekesként, 1980-ban átjöttem Európába, hogy itt is megmutassam az amerikai módit.

– Mi volt Európában a legnagyobb sikere?

– Odaát megnyertem 1979-ben a legnagyobb Elvis-versenyt Los Angelesben. Európában pedig rengeteg olyan koncertem volt, ahol ezrekben mérhető a közönség. Megjelent 35 lemezem, angol, német és magyar nyelvűek, és legalább két tucat norvég, német, svájci, olasz, magyar tévéműsorban szerepeltem. De a legemlékezetesebb az volt, amikor Dél-Olaszországban egy koncert után a vállukon vittek körbe Santa Maria di Leuca városán az emberek.

– Most pedig Magyarország következik?

– Húsz éve van házam Magyaregregyen és egy hónapja végleg ideköltöztem német feleségemmel. A hazai bemutatkozó kétórás koncertem november 29-én következik a pécsi Trezorban, aztán igény szerint járom majd blues, gospell és country zenével, Elvis-dalokkal a régiót.

– Akkor itthon is minden a zenéről szól?

– Nem egészen, emellett így, 77 évesen felfutok nap mint nap az erdőben Máré-várába, ami tíz kilométer tőlünk oda-vissza.