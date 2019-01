Év végére elkészül az új, korszerű vásárcsarnok

Új helyre költözött a piac az elmúlt napokban, kezdődik ugyanis a vásárcsarnok felújítása. Mint ismeretes, félmilliárd forintot nyert a város egy korszerű, a mai kor igényeinek mindenben megfelelő létesítmény kialakítására – a beruházás év végére elkészül.

Új, ideiglenes helyre költözött a piac – január 5-én tartották a Berek u. 14. szám alatt a felújítási munkák megkezdése előtti utolsó piaci napot, január 8-án hétfőn pedig már a szomszédos épületben, a Berek utca 18-ban várták a kofák a vásárlókat. Mint ismeretes, az önkormányzat még tavaly nyert sikeres pályázatával a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból félmilliárd forintot az elavult állapotban lévő piac és vásárcsarnok fejlesztésére – a vevőknek azonban a munkálatok ideje alatt is lesz hol beszerezniük a friss zöldséget, gyümölcsöt, egyebeket, köszönhetően az ideiglenesen kialakított árusítóhelyeknek.

A nagyszabású építkezés legkésőbb ez év végére befejeződik – a felújítás eredményeként a vásárcsarnokban az eddigieknél több és korszerűbben kialakított elárusítóstand helyet, az autóval érkezők kényelmét egy nagyobb parkoló szolgálja majd, és mindemellett teljesen akadálymentes is lesz az épület, ami a mozgáskorlátozottaknak jelent majd komoly könnyebbséget. A beruházás során kicserélik a nyílászárókat, az épületgépészeti elemeket, hőszigetelik a tetőt, falakat, újrafestik kívül-belül a létesítményt. A vevők és eladók kényelmét szem előtt tartva a főbejáratot áthelyezik az északi oldalra és áttekinthetőbb belső teret alakítanak ki a csarnokban.

A beérkezett kivitelezői árajánlatok azt mutatják, hogy a költségek meghaladják a rendelkezésre álló keretet – a komlói képviselő-testület mintegy 140 millió forint többlettámogatásra nyújtott be igényt a közelmúltban, a kérelem elbírálása folyamatban van. Amennyiben a támogatást nem kapja meg a város, a terv szerint hitelből finanszíroznák a hiányzó összeget.

Pecsenyéző is épül majd az eladótérben Szászváron

Szászváron új piac épül – mint ismeretes, ennek kialakítására közel 77 millió forintot nyert az önkormányzat. A kivitelezői közbeszerzés folyamatban van, a terv szerint az építkezés a tavasz elején indul. Az árak emelkedése miatt az eredetileg tervezettnél valamivel kisebb piacot építenek majd – az eltérés nem számottevő, mindössze néhány árusítóhellyel lesz majd kevesebb a korábban elképzeltnél. A beruházás részeként a szabadtéri terület kialakítása mellett egy pecsenyézővel, kávézóval rendelkező fedett eladóteret is kialakítanak, valamint piacfelügyelői iroda, kiszolgálóhelyiségek, parkolók és biciklitárolók is helyet kapnak. Az új piac nem csak a vevőknek, de a szászvári és a környékbeli kézműveseknek, termelő árusoknak is nagy könnyebbséget jelent majd a továbbiakban, hisz nem kell majd Pécsre utazniuk portékáikkal – azokat helyben is értékesíteni tudják.