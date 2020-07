Évente több ezer ember válik bűncselekmény áldozatává Baranyában

Megyénkben évente több ezer ember válik bűncselekmény áldozatává, ezért különösen fontos, hogy minél szélesebb körben elterjedjen az áldozatsegítés lehetősége. A közelmúltban megnyílt Pécsi Áldozatsegítő Központ vezetőjével, Patai Péterrel beszélgettünk.

– Hogy zajlott eddig az áldozatsegítés?

– Korábban, ha a rendőrségen büntetőfeljelentést tett valaki, akkor a rendőrség az áldozatsegítő szolgálat tájékoztatóját átadta az áldozatnak, aki ezután felkereshette a kormányhivatalban az áldozatsegítő szolgálatot. Ezt követően került sor elsősorban a hatósági típusú feladatellátásra. Ha valaki anyagi krízishelyzetbe került, akkor azonnali pénzügyi segítséget kapott, de kárenyhítést is igényelhetett.

– Miben lesz más a Pécsi Áldozatsegítő Központ szolgáltatása?

– Az áldozatsegítő központ a fentieknél szélesebb körű támogatást nyújt, tehát nemcsak a hatósági típusú segítséget biztosítjuk, hanem a klasszikus igazságügyi szociális munka eszköztárával kiegészítve az érdekérvényesítés elősegítésében is támogatjuk az áldozatot. Ebbe beletartozik az érzelmi segítségnyújtás, tehát, ha olyan mértékű a sérelem, pszichológiai segítségnyújtást biztosítunk. Egy klasszikus esetmenedzseri munkát végzünk, amikor az áldozatot abban segítjük, hogy a bűncselekmény következtében kialakult ­krízishelyzet megoldódjon, normalizálódjon. Mindezek mellett jogi tanácsadást is biztosítunk a központot felkeresők számára.

– Mi történik azokkal, akik továbbra sem érzik magukat biztonságban?

– Fontos kiemelni, hogy az általunk nyújtott szolgáltatások – például a jogi tanácsadás, az érzelmi segítségnyújtás, a védett szálláshelyre irányítás – nem kívánják meg a büntetőfeljelentést, az áldozatnak nem kell rendőrségi feljelentésről dokumentumokat hozni, e nélkül is a segítségére leszünk.

– Mitől várható, hogy több embert érnek el a szolgáltatásaikkal?

– A Pécsi Áldozatsegítő Központ megnyitójával egy időben az Igazságügyi Minisztérium intenzív tájékoztatási kampányba kezdett annak érdekében, hogy a lehető legtöbben megismerhessék és elérjék az áldozatsegítő szolgáltatásokat. Ennek egyik eszköze a vansegitseg.hu honlap is, amely folyamatosan frissül az áldozatsegítéssel kapcsolatos fontos információkkal. Ott kívánunk lenni, amikor az áldozat ­krízishelyzetbe kerül. Együttműködünk a Pécsi Rendőrkapitánysággal, és ha valaki feljelentést tesz, akkor a rendőr felajánlja számára, hogy amennyiben úgy gondolja, bemutatja az áldozatsegítő központ kollégáját, így már helyben tájékoztatni tudjuk az áldozatot az elérhető szolgáltatási formákról. Emellett olyan képzési formákat is biztosítunk a társintézményeken belül a jelzőrendszer tagjai – pedagógus, gyermekvédelmi szakember, családsegítő, védőnő, vagy rendőr – számára, amelyek elősegítik azt, hogy ha kapcsolatba lépnek egy ­krízishelyzetbe került családdal, akkor tudják hozzánk is irányítani. Az egyetemmel is kötöttünk egy megállapodást, hogy a leendő jogászok is rendelkezzenek az áldozatok által igénybe vehető szolgáltatási formákkal.

– Van valami jelentősége annak, hogy a város központjában található a központ?

– Tudatos volt a helyszínválasztás. Fontos szempont volt, hogy mindenki megtalálja ezt a helyet, mivel egy peremterületen lévő utcánál erre kicsi az esély. Aki nem néz tévét, nem olvas újságot, nem böngészi az internetet, az is megfordul a város főterén és tudni fogja, hogy itt egy áldozatsegítő központ van. Fontos kiemelni, hogy az épületnek vészkijárata is van, így ha valaki nem a Széchenyi tér felől szeretné megközelíteni az irodát, akkor ezt jelezheti nekünk, és megoldjuk, hogy ne a főbejáraton jöjjön be hozzánk. Továbbá, ha valaki úgy érzi, veszélyben van, akkor másik kijáraton is elhagyhatja a központot, illetve várakozhat addig itt, amíg a védett szálláshelyre nem irányítjuk.