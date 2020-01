Ezt nézze meg! Az elmúlt időszak baranyai szarvasvonulásai egy videón

Lövések vér nélkül címmel újabb videóval jelentkezett szarvas specialistánk, Ferenc.

Hírportálunk látogatói az elmúlt hónapokban többször belefuthattak már olvasónk, Ferenc videóiba, melyeket baranyai szarvasvonulásokról készített. A téma népszerűnek bizonyul olvasóink körében, rengetegen osztják meg az ilyen tartalmú cikkeinket. Ferenc ezúttal egy új videóval jelentkezett, melyben az elmúlt egy évben készített felvételeiből vágott össze egy csokorra valót.

Kíváncsiak voltunk, hogy a beküldőnek honnan jött ez a hobbija, hogyan fut bele ennyi rudliba. A bama.hu-nak a szerző elmondta, hogy szeret fotózni, de magát csak ócska amatőrnek aposztrofálta. (Ezzel persze mi nem értünk egyet – a szerk.)

– Ezek az állatok valahogy mindig ott vannak. Nem lehet elmenni mellettük.

A kamera minden alkalommal velem van. Sokszor véletlen veszem észre a szarvasokat valahol a távolban, persze figyelek is. A legtöbb felvételnél az autóból sem szállok ki, csak letekerem az ablakot és indítom a felvételt. Sokszor 800-1000 méterről veszem fel őket. Azért egy távcső is van velem, ha fotózni megyek.

Ferenc azt is elmondta, hogy van, hogy 1-2 hétig nem is foglalkozik a hobbijával, és amikor megy egy laza kört Baranyában, akkor olyan nincs, hogy ilyenkor télen ne lásson meg egy-egy kisebb-nagyobb rudlit. Rengetegen vannak, bár vadásszák is őket, ami természetes – zárta gondolatait.

Mi mindehhez csak annyit tudunk hozzátenni, hogy őrizze meg a jó szokását, járjon nyitott szemmel, hiszen mi szívesen bemutatjuk ezeket a felvételeket.